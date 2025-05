El dirigente del Partido Nacional (PN) y exintendente de Colonia en dos períodos (2005-2010 y 2010-2015) Walter Zimmer fue proclamado edil departamental con la lista 19, bajo el sublema Todos por Colonia, en apoyo al candidato electo, Guillermo Rodríguez.

El PN tendrá 19 ediles, dos más que el actual período legislativo, y uno de ellos será el histórico dirigente, que, en diálogo con la diaria, confirmó que no renunciará a su banca y que hará “lo que un veterano político” hace, que es darles “participación a los jóvenes y respectivos suplentes en las distintas comisiones y en las sesiones que entienda que puedan aportar”.

El exintendente dijo que “en alguna sesión me van a tener”, pero “a esta altura del partido no me voy a rajar las vestiduras por nada”, porque “más que nada estaré dando una mano, sin ningún cargo político ni toma de decisiones importantes”.

Zimmer manifestó que su participación en esta “corta campaña política” que realizó fue “para darle apoyo a Guillermo Rodríguez”, porque “consideraba que la otra candidata –por María de Lima– no estaba apta para ser intendenta”.

Consultado acerca de las elecciones que realizó el Frente Amplio (FA), Zimmer dijo que “Nicolás Viera fue un buen militante” que “hizo lo que pudo”, porque “evidentemente sabía que no iba a ganar” y la gente “decidió entre De Lima y Rodríguez”, aumentando así “el caudal de votos del Partido Nacional en estas elecciones”, en comparación con las de 2020.

La muerte de Mujica y la falta de líderes en el FA

“Cuando la muerte llega, evidentemente te pega”, reconoció Zimmer al ser consultado por el fallecimiento del expresidente José Mujica. “Yo había hablado con él de todo este proceso, pero cuando las cosas suceden duele aún más”, reflexionó.

“Mis coincidencias con él se remontan a mi adolescencia”, dijo Zimmer, pero personalmente “lo conocí en La Paloma, posterior a mi alejamiento del FA”. Tanto Mujica como Lucía Topolansky “querían que yo volviera al partido, pero les dije algo claro: o te vas o das la lucha desde adentro del PN, y opté por la segunda opción, tratando de cambiar las actitudes de algunos de mis compañeros y crear un grupo de resistencia, que fue lo que hice”.

Para Zimmer, con la muerte de Mujica, “se fue el último líder natural del FA”, y esto repercutirá y “habrá una gran discusión en el Frente en busca de nuevos liderazgos”.

“Cuando falleció Danilo Astori, el sector Asamblea Uruguay se fue a pique, y lo mismo pasó cuando murió Tabaré Vázquez con el Partido Socialista”, dijo Zimmer, aunque reconoció que “con la pérdida del expresidente Vázquez se fue una figura que abarcaba a todo el FA, algo similar a Liber Seregni”.

El exintendente coloniense señaló que “Mujica era un líder nato”, y que ahora el FA está en una “etapa de recomposición, porque los viejos que ya no están eran incluso los que tenían mayor cintura, comprensión y mayor poder de negociación con la oposición”.

Consultado acerca de los primeros meses de gobierno de Yamandú Orsi, Zimmer fue categórico: “Hoy a Uruguay lo está gobernando un colectivo”, compuesto por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el prosecretario, Jorge Díaz, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. “Hoy el presidente es la cara visible”, sentenció.

Zimmer cuestionó que en las conferencias que se vienen realizando desde Presidencia “siempre está el Pacha o Díaz”, pero “no está Orsi, y es el presidente el que tiene que estar en el centro de la mesa”.

No obstante, el exintendente de Colonia dijo que “conoce mucho” a Yamandú y reconoció “que es una excelente persona”, por lo que “capaz en la mesa chica las cosas se dan de otra manera”.

Evidentemente, Sánchez, Díaz y Cosse son “personalidades muy fuertes, que quieren imponer, y empujan para adelante”, mientras que Orsi “es más tranquilo y pensador, de la escuela de Marcos Carámbula, gran político y gran gobernante que le dio todas las enseñanzas” al primer mandatario, concluyó.