Este domingo, Luján Sánchez, del Partido Nacional (PN), ganó las elecciones municipales en la localidad de Florencio Sánchez, ubicada al norte del departamento de Colonia. Sánchez fue maestra de la escuela 93 y en 2020 participó en las elecciones como suplente de su padre, Alfredo Sánchez, quien obtuvo la reelección de ese municipio.

Sin embargo, en setiembre de 2021 la vida de padre e hija tuvo un brusco giro: tras una investigación que llevó a cabo la entonces fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, en el marco de la investigación Corruptio, terminaron tras las rejas varios integrantes de la familia Sánchez, entre ellos Alfredo, sus hijos Luján y Pablo y la esposa de este, Nancy, el empresario Gustavo Tago, así como otros funcionarios municipales.

Además de haber estado en prisión, en julio de 2023 el Senado de la República expulsó a la mujer de su función de concejala. Al ser liberado, el autodenominado “hombre de las mil gauchadas”, comenzó a reconstruir su espacio político de cara a estas elecciones municipales. Si bien no pudo ser reelecto porque ya había sido alcalde en dos oportunidades seguidas, Sánchez conformó un equipo con su hija Luján como titular.

Además, el caudillo local tejió en la campaña electoral un acuerdo con el intendente electo Guillermo Rodríguez (PN), considerado el delfín del actual jefe comunal Carlos Moreira, y con el exintendente Walter Zimmer, quien también apoya a Rodríguez. Este domingo, la hija de Sánchez obtuvo la victoria tras conseguir 531 votos según el escrutinio primario de la Junta Electoral de Colonia, y de ese modo logró vencer a Angie Figueredo, alcaldesa del sector de María de Lima, que iba por la reelección municipal.

Este martes, consultado por medios locales sobre la victoria de su hija, Sánchez fue contundente: “Mientras yo siga vivo, las elecciones en Florencio Sánchez las gano yo, dado que hace 30 años que trabajo por y para la gente”. El exalcalde agregó que “cuando era funcionario de la junta “ponía plata de mi bolsillo y mi auto para hacer cosas por la gente”. Cuando asumió como alcalde, “la mitad de la plata que ganaba se la daba a la gente, en cosas, en necesidades sociales”, sostuvo. Sánchez señaló: “A mi hija la llevé yo a la victoria: le consigo los votos, porque es mi agrupación la que gana”. “Mi hija será la alcaldesa, pero estaré cerca, no la vamos a dejar a pie”, sostuvo.

La intendencia “está lejos y no llega a Florencio Sánchez, los vecinos me van a ir a reclamar a mí como siempre ha sido”, afirmó. “Yo soy un servidor público, un peón del pueblo”. Consultado acerca de si cambiaría algo del pasado y de lo que vivió, el exalcalde indicó que “ordenaría un poco más los papeles”.

“Cuando me condenaron con prisión, firmé el acuerdo abreviado porque la familia estaba en una situación muy especial. De todo lo que se dijo en la audiencia en aquel momento, casi nada es cierto”, aseveró. “Luján actuará en su período como alcaldesa dentro de la ley de los organismos públicos”. Sánchez reconoció que “todos los gobiernos siempre tienen algún tipo de abuso de funciones porque si no, no podrían hacer nada por la gente”.

“Toda la vida haré gauchadas y ayudaré a la gente”, aseguró Sánchez y concluyó: “El caso del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, tiene algunos ribetes parecidos al mío”.