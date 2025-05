La dirigente del Partido Nacional María de Lima, quien fuera candidata a intendenta de Colonia en las elecciones del domingo 11, presentará un plan de trabajo para la gestión 2025-2030 a su correligionario Guillermo Rodríguez, electo jefe comunal coloniense.

De Lima obtuvo 22.875 votos en las elecciones departamentales, 4.316 adhesiones menos que Rodríguez. Su sector, denominado Activá Colonia, fue el lema más votado dentro del PN, con 16.856 sufragios.

Con respecto a la conformación de la Junta Departamental de Colonia, los blancos obtuvieron 19 bancas, dos más que el actual período legislativo, de las que 11 ocuparán ediles que apoyaron a Rodríguez, mientras que los restantes ocho serán del sector de De Lima.

En diálogo con la diaria, la exalcaldesa de Nueva Helvecia y excoordinadora del área de Cohesión Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dijo que han sido unas elecciones históricas para el PN “por la cantidad de votos que obtuvo a nivel general” y porque “fue una votación muy ajustada entre Rodríguez y nuestro sector, que a las claras demuestra que la gente bajó un mandato yendo a votar”.

En ese sentido, De Lima expresó que “hoy representamos a casi el 50% de los votantes nacionalistas, por lo que debemos tener un rol clave en este gobierno que es ayudar y para eso debemos sociabilizar los programas”. Hay que ver “cuál es el sentido de la gobernabilidad que quiere tener el intendente electo y a partir de ahí nosotros sumar y aportar nuestras ideas”, indicó.

De Lima confirmó que ha tenido conversaciones con Rodríguez y que seguramente a principio de junio haya una reunión entre los dos comandos nacionalistas de Colonia. Mientras tanto, la dirigente ha mantenido reuniones con “los ediles electos y cabezas de grupo” de su sector y “definimos que nuestro objetivo principal es el desarrollo humano, potenciar la gobernabilidad de Colonia para crecer. No queremos ser egoístas y decir: no ganamos, entonces nos vamos a sentar para mirar al costado y ya no ser parte”, aseveró De Lima.

La gente de Colonia en las elecciones “nos dio un rol muy importante, un rol protagónico de estar, por lo que todos nuestro votantes deben estar tranquilos que vamos a estar aportando para sumar al departamento”, sostuvo. De Lima manifestó que “no se sentará a negociar por cargos o para cumplir un rol sólo por cumplirlo”. “Nosotros queremos una responsabilidad de gobierno, lógicamente, siempre que estemos totalmente de acuerdo desde qué lugares y desde qué posición lo vamos a cumplir”.

En ese sentido, la dirigente afirmó que “la gente mandó una clara señal de que dos grupos políticos del PN cogobiernen el departamento. Que no se asusten los políticos, pero esto es así, la gente quiere lo mejor para sí”. “Nosotros representamos a ciudadanos y eso es lo que vamos a hacer, vamos a aportar y a construir con el otro sector del PN lo mejor para el departamento”, indicó De Lima. “Ahora somos dos sectores bien definidos y casi con el mismo nivel de votación, que eso también es interesante leerlo, porque uno no puede ser omiso a los mandatos públicos de la gente en su votación”, continuó.

Consultada acerca de qué hará con su banca en la Junta de Colonia, De Lima dijo que “no es momento de tomar decisiones, dado que “hoy estamos armando la propuesta para presentarle al intendente electo y después veremos cómo sigue todo”. “Yo lo que quiero es que todo tenga un sentido y que se acabe eso de 'tengo dos, tres o cinco ediles' y que se repartan los cargos con respecto a esa cantidad”, manifestó. “Debe haber un sentido de gobernanza, y debemos apostar a mejorar y a activar el departamento”, agregó.

“Mi sector y yo no estamos por cargos, estamos para dialogar, estamos por el bien de Colonia”, entonces lo que “menos importa es a donde yo vaya, lo importante es que se hagan las cosas bien”, concluyó De Lima.