Este martes, a las 18.30, en el Museo Español de Colonia del Sacramento, el historiador Sebastián Rivero Scirgalea presentará el libro Vigilando el caos. La Jefatura Política y de Policía en Colonia y la construcción estatal (Uruguay, 1860-1909), que fue publicado este año por el sello argentino Prohistoria ediciones. Este encuentro se realiza tras la cancelación por mal tiempo de la presentación prevista originalmente para el 27 de mayo.

A través de esta investigación, desarrollada en el marco del doctorado en Historia que cursó en la Universidad Nacional de La Plata, Rivero apunta a examinar cómo desde la Jefatura Política y de Policía se fueron construyendo espacios de estatalidad en el departamento de Colonia entre 1860 y 1909. “Elegí este recorte temporal dado que la primera fecha abarca el período en el cual el Partido Colorado entró a dominar el país y el departamento, mientras que la segunda corresponde a la implantación de las intendencias, las cuales irían a competir en sus potestades con las jefaturas. En este proceso de creación del poder estatal de la región se destacará el continuum policial-militar, mediado por el Partido Colorado. Para realizar este análisis se debe reflexionar acerca de los poderes del Estado, las funciones y atribuciones de la Policía y los acercamientos teóricos y metodológicos a la historia local y/o regional”, explica el historiador coloniense en esa obra.

Previo a la publicación de este libro, Rivero abordó “la imposibilidad de un capitalismo criollo bajo la gestión del coronel Lucas Moreno y la formación y disolución de una clase comerciante decimonónica, que pudo ocupar el rol de una élite departamental”.

En tanto, ahora, “toca indagar en los desajustes de la construcción estatal en el departamento de Colonia, centrándome en el accionar de la Jefatura Política y de Policía”. “Este afán melancólico puede encontrar eco en el proceso creativo de Carlos Real de Azúa, quien solía percibir el 'ascenso, culminación, expansión, decadencia y caducidad' de una época o figura. Aquí no nos importa el sendero regular, la visión edulcorada y apologética, sino lo tortuoso y crepuscular. Aquello que, por incómodo, suele silenciarse o barrerse debajo de la alfombra”, advierte.

Para Rivero, la historia, nacional y departamental, “bastante esquemática y teleológica, solapa los conflictos y contradicciones, forma un cono de sombras sobre los aspectos truncos o fallidos del proceso”, porque las sociedades, en general, “no quieren fijar su mirada en la historia, como en el círculo del sol, para no encontrarle manchas e impurezas”.

Autor prolífico

El versátil escritor y docente nacido en Colonia del Sacramento en 1978 desarrolla una prolífica labor dentro de la poesía y la historia, donde ha escrito numerosos trabajos en formato de libros y artículos, especialmente centrados en el pasado de Colonia del Sacramento y su región. Además, Rivero incursiona habitualmente en la crónica periodística en numerosos medios, incluyendo la diaria.

Publicó los libros de poesía Cuerpo y sombra de la voz (Revista U, 2003), La cárcel del silencio (Artefato, 2005), Pequeños crímenes cotidianos (Vintén Editor, 2008), Respública (Estuario, 2012), La viajera (Perroverde, 2016), Imagen en la piedra (La Coqueta, 2019) y Jinetes del final (Hurí Ediciones, 2021).

Su obra poética está incluida en las antologías Poesía del litoral (Aldebarán, 2007), Los hijos del fuego. Novísima poesía uruguaya (Caracas, Fundación Editorial El perro y la Rana, 2011), Más instrucciones para el año XIII (Guatemala, Catafixia, 2012), Tierra, cielo y agua: antología de poesía medioambiental (Saras, Yaugurú, 2016), América invertida. An Anthology of Emerging Uruguayan Poets (Albuquerque, University of New Mexico Press, 2016), De divina proporción. Muestra de poesía contemporánea uruguaya (La Coqueta, 2017) y Confiado a un amplio aire. Poemas de Uruguay (Yaugurú, 2019).

Dentro de la investigación histórica y cultural, Rivero editó los libros Antología (sintética) de la poesía coloniense. Desde el siglo XVIII a la actualidad (Revista U, 2000), La Guerra Grande en Colonia (Torre del Vigía, 2007), La modernización en Colonia (Torre del Vigía, 2015) y El Real de San Carlos (Torre del Vigía, 2018).