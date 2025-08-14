La diputada del Partido Colorado (PC) por Colonia, Nibia Reisch, presentó un pedido de informe a la Fiscalía de Colonia y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a raíz del fallecimiento de Oriana. La bebé de tres meses murió el 18 de junio en una precaria vivienda del barrio Unión de Tarariras, en el departamento de Colonia.

Oriana nació en marzo en el hospital público de San José. En el momento de su nacimiento, la bebé presentaba rastros de cocaína y marihuana en su organismo, que fueron transmitidos por su madre, de acuerdo con lo relatado en la historia clínica de la pequeña.

A pocas semanas de nacer, Oriana fue internada en el Hospital de Colonia, dependiente de la Administración de los Servicios del Estado (ASSE), tras presentar problemas serios en su alimentación. Miembros del personal médico y de enfermería dejaron plasmados, tanto en la historia clínica de la niña como en denuncias que hicieron en el ámbito judicial, los riesgos de vida que podría ocasionar en la pequeña la permanencia al lado de sus progenitores, quienes presentaban serios problemas de consumo de drogas, además de carecer de las condiciones necesarias para hacerse cargo del cuidado de una bebé de pocas semanas de vida.

Tras recibir la denuncia, la Justicia solicitó la intervención en el caso del INAU, que mediante la actuación de técnicos de la División Estudio y Derivación de Colonia resolvió mantener la custodia a cargo del padre de la niña, a pesar de las recomendaciones en sentido contrario efectuadas por personal del Hospital de Colonia que atendió a la pequeña y conoció de cerca el comportamiento de los integrantes de su entorno familiar.

Muerte evitable

En diálogo con la diaria, Reisch dijo que “la muerte de la bebé era evitable”, dado que “funcionarios del hospital coloniense habían encendido todas las alarmas con sus declaraciones y habían reiterado muchas veces que la bebé no podía volver con sus padres porque corría mucho riesgo, dados los problemas de adicciones y salud mental que padecían”.

La diputada solicitó información a la Fiscalía de Colonia. Además, “hemos solicitado información al INAU para entender un poco más sobre esta situación”, señaló Reisch, y comentó que el martes 19 mantendrá una reunión con la directora del instituto, Carina Gómez, “dado que a raíz de este caso, nos comenzaron a llegar distintas situaciones que ocurren en centros de atención que debemos atender”.

Reisch indicó que “hay denuncias que han trascendido en la prensa sobre chicas que habitan en los centros del instituto, que salen y están un tiempo fuera de la institución y sufren explotación sexual, drogas, trata de personas”. “Vamos a encarar este tema”, afirmó.

Sobre el caso del fallecimiento de la bebé de tres meses, Reisch dijo que “se deben hacer cargo los responsables” y añadió que “esto debe servir, en el buen sentido, para evitar que otros casos sucedan”. “Estamos actuando y debemos seguir trabajando”, concluyó.