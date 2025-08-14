El Movimiento de Participación Popular (MPP, Frente Amplio) de Colonia y el colectivo Colonia Diversa expresaron solidaridad con el senador frenteamplista Nicolás Viera, oriundo de ese departamento, quien recibió un insulto homofóbico por parte del legislador nacionalista Sebastián da Silva en la madrugada de este jueves, durante su exposición en la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores en Florida, que fue suspendida por “desorden” en la sala.

El MPP coloniense expresó “su más enérgico repudio a las expresiones vertidas” por el senador Da Silva, quien “incurrió en un acto de odio que vulnera la dignidad humana y los derechos más elementales, al dirigirse con agravios intolerables hacia nuestro compañero Nicolas Viera”.

Para el MPP coloniense, el insulto emitido por Da Silva “no solo vulnera la dignidad personal, sino que también atenta contra los valores fundamentales de nuestra democracia”.

“Resulta igualmente preocupante que todos los sectores de la coalición opositora hayan optado por respaldar y justificar la agresión, en lugar de condenar un acto que transgrede los principios básicos de respeto entre representantes del pueblo”, añadió el comunicado.

El MPP de Colonia “reafirma su total apoyo y solidaridad con el compañero Nicolas Viera, valorando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su trabajo incansable por una sociedad más justa e inclusiva”, subrayó.

En tanto, a través de una publicación en redes sociales, Colonia Diversa repudió “las expresiones homodiantes, violentas y discriminatorias que vulneran los derechos humanos expresadas por el senador Da Siva hacia el senador Nicolás Viera”.

“Como colectivo social que luchamos todos los días contra las conductas de odio y desprecio que incitan y naturalizan la violencia que las personas y la sociedad toda sistemáticamente ejercen sobre nuestra comunidad, nos avergüenza que en la casa del pueblo uruguayo, un senador sea capaz de sentirse con la impunidad de realizar semejante acto de odio y agravio hacia otro legislador”, añade el comunicado.

Colonia Diversa sostuvo que “es una vergüenza para el sistema de partidos uruguayo y para nuestra democracia que se permita y habiliten discursos de odio hacia cualquier persona por la razón que sea, en este caso su orientación sexual”, y añadió que “la igualdad, el respeto y la libertad de vivir sin discriminación ni violencia por orientación sexual son derechos de todas y todos los uruguayos”.

“Toda nuestra solidaridad con nuestro senador y coloniense, Nicolás Viera”, expresó esa asociación.