En la tardecita del domingo 24, funcionarios de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional y de la Intendencia de Colonia comenzaron un operativo especial en las distintas localidades del departamento de Colonia, en el marco de la celebración de la Noche de la Nostalgia que se extendió hasta el amanecer de este lunes.

En efecto, 170 funcionarios de esas dependencias desarrollaron operativos combinados en distintos puntos del departamento, donde se instrumentaron controles de alcoholemia y de tetrahidrocannabinol (THC).

De acuerdo al informe dado a conocer este lunes por la Jefatura de Policía de Colonia, la celebración transcurrió sin la ocurrencia de siniestros ni desórdenes graves.

Las autoridades policiales colonienses detallaron que lo largo de esa noche se realizaron 24 espirometrías, de las cuales una resultó positiva a alcohol.

Se registraron 221 vehículos, siendo incautados un auto y una moto.

Hubo un solo siniestro de tránsito, con el saldo de una persona lesionada, a lo largo y ancho de todo el territorio coloniense.