El domingo 24, a las 18.30, frente a la Jefatura de Policía de Colonia, ubicada sobre la avenida General Flores de Colonia del Sacramento, comenzará un operativo especial en el marco de la celebración de la Noche de la Nostalgia.

La Dirección de Coordinación Ejecutiva de la Policía coloniense dio detalles acerca del operativo, que involucrará a funcionarios policiales, así como de la Dirección Nacional de Policía Caminera, Prefectura Nacional Naval y el cuerpo de inspectores de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Colonia. En efecto, los funcionarios de esas dependencias formarán parte de operativos combinados en distintos puntos del departamento, donde se instrumentarán controles de alcoholemia y de tetrahidrocannabinol (THC).

Según informó la Jefatura de Policía, habrá 168 funcionarios policiales en todo el departamento, junto con 39 móviles pertenecientes al Ministerio del Interior (MI). Además, se contará con seis funcionarios de Policía Caminera que estarán a la orden con tres móviles. En tanto, la Prefectura Nacional Naval desplegará a diez funcionarios y cuatro móviles en distintos puntos, mientras que la Intendencia de Colonia dispondrá de 50 inspectores y 19 vehículos.