El sábado 27 de setiembre a las 21.00, en el Campus Municipal Alberto Suppici de Colonia, la banda argentina de rock La Renga se presentará en el marco de una nueva gira latinoamericana que iniciará en esa ciudad uruguaya y seguirá por Paraguay, Brasil y Chile.

Las entradas se encuentran a la venta por Redtickets.uy. Se espera que más de 20.000 personas lleguen desde distintas partes del país y desde Argentina. En el marco del espectáculo, Buquebus lanzó una promoción especial que incluye entradas y viaje de ida y vuelta, que llegará a Colonia del Sacramento el día del show por la tarde y emprenderá el regreso al puerto porteño apenas concluya el recital. Además, sumó otra promoción que incluye hospedaje por la noche en Colonia del Sacramento.

Según comentó el presidente de la Asociación Turística del departamento de Colonia, Andrés Castellano a la diaria, “a esta altura, existe una alta demanda para alojarse ese día en Colonia del Sacramento, que coincide con el cierre de las vacaciones de primavera”, por lo cual los interesados en permanecer en esa ciudad en la noche del concierto “deberian planificar la reserva correspondiente”. Colonia del Sacramento cuenta con una capacidad de unas 3.000 camas en sus hoteles.