La fotógrafa coloniense Daniela Hernández lleva adelante el proyecto Latiendo, con el que pretende retratar a numerosas madres del departamento de Colonia.

En diálogo con la diaria, la fotógrafa expresó que el proyecto arrancó “hace pocos días”. “Quiero hacer retratos de madres, un montón de retratos, y quiero convocar a todas las madres que quieran ser parte de este proyecto y posar para mi cámara”, explicó.

“Los proyectos de autor después se pueden presentar a fondos concursables, llevarlo a presentar para exposiciones, a festivales, pero es un proyecto que recién está comenzando”, agregó.

El proyecto arrancó el pasado viernes, “donde hicimos una primera etapa con diez mujeres seleccionadas de diferentes edades; lo hice en conjunto con Silvia Hernández, que hace terapias de biosanación, lo cual las llevó a conectarse con su ser en la maternidad”. En esa instancia Hernández pudo “registrar caras, rostros y expresiones de esas madres mientras se hacía esa meditación”, narró la fotógrafa.

En tanto, en una jornada que desarrolló este miércoles en el hotel Nirvana de Nueva Helvecia hizo “solamente retratos de las madres, en algunos casos también con sus hijos”, contó.

Hernández seguirá con ese trabajo en otras ciudades, con una consigna que ha sido motivada por su reciente maternidad. “Me lleva a hacerlo porque soy madre desde hace 11 meses de Emma, y se me juntó el tema de ser fotógrafa y madre”.

Foto: Daniela Hernández

1 A través de la página danielahernandezfotografía.com.uy y del Instagram @danifotografa_uy, “voy subiendo las fechas y los lugares, y el horario donde estoy convocando a las madres para ser fotografiadas”, detalló.