En el marco del Mes de la Diversidad, el miércoles 3 a las 19.00 en el teatro Bastión del Carmen el colectivo Colonia Diversa comenzará a celebrar el mes del orgullo con una actividad que contará con una muestra fotográfica denominada 8 años de orgullo en 16 fotos.

Además, habrá música en vivo a cargo de DJ Amanda y la banda Espirales. Se contará con feria gastronómica a cargo de La Verbena.

El sábado 20 a las 17.00 se desarrollará la novena Marcha de la Diversidad de Colonia. Este año la consigna será la lucha por un presupuesto justo, equidad y orgullo.

La movilización partirá desde la avenida General Flores y Paseo San Gabriel (costanera) hasta la rambla Cristóbal Colón, frente al Campus Municipal, Alberto Suppici, lugar donde se instalará el escenario principal que albergará diversos espectáculos musicales locales y nacionales.