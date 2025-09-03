El próximo sábado, a las 17.00, en la sede de la Asociación de Bancarios del Uruguay de Colonia del Sacramento, se llevará adelante un conversatorio denominado “Frenar la masacre en la Franja de Gaza: la génesis del genocidio del pueblo palestino”.

La oratoria principal estará a cargo de Gerardo Leibner, historiador uruguayo-israelí, docente de la Universidad de Tel Aviv.

La presentación e introducción de la charla estará a cargo de Estefany Jorcín, profesora de Historia en el Centro Regional de Profesores del Suroeste y en el liceo departamental de Colonia.

Esta movida es organizada y convocada por el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia del Sacramento.