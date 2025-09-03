Esta mañana en la diaria Radio, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, dijo que con los montos asignados por el gobierno en la Ley de Presupuesto “será muy pequeño lo que se podrá cubrir con respecto a las necesidades que tiene la Universidad”.

En ese sentido, Cancela agregó que en el presupuesto que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento se prevén tres partidas anuales por un total de 350 millones de pesos: una de 150 millones de pesos para becas de grado y otras dos, de 100 millones cada una, para financiar horas docentes y para las obras en el Hospital de Clínicas.

Por otra parte, el rector de la Udelar afirmó que la perspectiva para el interior del país es “realmente muy dura”, porque “se asigna cero peso al programa territorial de la Universidad”, para el que la institución pedía unos 830 millones de pesos. Cancela advirtió que, “en la medida en que quedamos congelados en recursos”, el desarrollo en el interior “puede ir retrocediendo”.

Consultado acerca de cómo repercutirá en el Centro Universitario Regional (Cenur) Suroeste, ubicado en Colonia, el diputado del Partido Nacional (PN), Mario Colman, dijo a la diaria que es “bastante complicado el tema, pero no sólo para Colonia, sino para todo el desarrollo de la Udelar en el interior”.

Colman dijo que la Udelar “cumplió en pedir en su presupuesto cerca de 835 millones de pesos para el quinquenio, para llevar adelante nuevas carreras en el interior y seguir creciendo”, pero “lamentablemente la respuesta desde el Poder Ejecutivo fue cero”.

Cabe consignar que a mediados de este año, la Intendencia y la Junta Departamental de Colonia culminaron un proceso de varios meses para la compra y donación de un área que comprende unos 5.200 metros cuadrados del predio en el que funcionó la textil Sudamtex, en Colonia del Sacramento, que será destinada a esa casa de estudio.

A principio de este año, la Udelar comenzó a dictar clases de manera provisoria en las instalaciones del Instituto de Alta Especialización (IAE), ubicado en el polo educativo del barrio Real de San Carlos.

En una entrevista con la diaria, el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), Rodney Colina, había establecido que la Udelar “dispone de una cifra de alrededor de un millón de dólares para esta primera etapa de obras. Si quisiéramos crecer ahí, obviamente, necesitaríamos más fondos”.

En esa línea, Colman dijo que “desde el punto de vista edilicio, a sabiendas de que en Colonia deberán comenzar las obras en la ex Sudamtex, también se le ha adjudicado cero peso”. “Ha sido un desastre”, agregó.

El legislador nacionalista manifestó que “a veces las cosas más difíciles requieren sólo más esfuerzo”, y aclaró que “no es novedad que el Poder Ejecutivo no remita ningún incremento presupuestal en estos momentos”. “Es hora de aunar fuerzas, dialogar y acordar en torno al presupuesto para lograr concretar algo más. Vamos a ir por eso”, afirmó.

Con la presentación de este presupuesto para la educación, “el gobierno dio un mensaje político claro: no apuesta al crecimiento de la descentralización universitaria en nuestro departamento”, sentenció Colman.