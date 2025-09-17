Este miércoles, frente en la portería de la planta industrial de Lactalis en Cardona ubicada en la ruta 57, un grupo de extrabajadores de esa empresa se movilizaron enlenteciendo el tránsito y entregando volantes.

A principios de agosto, la gerencia de la multinacional francesa informó en un comunicado que, “luego de un proceso exhaustivo de análisis y evaluación, que ha tomado en consideración los volúmenes de leche y suero disponibles, ha resuelto que no están dadas la condiciones para la reapertura de su planta de Cardona y el mantenimiento de una operación rentable en ese centro productivo”.

Si bien la empresa decretó el cierre de esa planta, en febrero de este año la multinacional anunciaba la compra del establecimiento local Granja Pocha, ubicado en Juan Lacaze, algo que se terminó de concretar en abril, con la aprobación de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

En diálogo con la diaria, el referente del gremio de trabajadores de Indulacsa (Groinca), Pablo Pampa, dijo que en Cardona y Florencio Sánchez son “más de 100 familias que seguimos peleando por nuestra fuente laboral”. La movida de este miércoles persiguió el objetivo de “tratar de conseguir lo mejor para los trabajadores” y que “no se olviden de la situación que estamos atravesando”, agregó.

Pampa comentó que el jueves 18 habrá “otra reunión tripartita” en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con delegados del gobierno y la gerencia de Lactalis, ya que nos informaron de que hay 13 puestos para ocupar en la planta de Granja Pocha, pero “hay dudas en el medio y la situación no está clara”.

El referente del sindicato recordó que Lactalis es una empresa que desde hace más de un año “estuvo incumpliendo los acuerdos establecidos”, por lo que “este traslado de trabajadores hacia otra planta tampoco está del todo claro ni acordado de la mejor manera”.

Si bien cuatro funcionarios que se desempeñaban en Cardona ya están trabajando en la planta de Juan Lacaze, “debemos analizar que sucederá de acá en adelante”, dijo. Vale recordar que cuando se anunció el cierre de la planta de Cardona y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea decretó un paro general, la empresa les “envió un comunicado en el que planteó que los 13 puestos laborales se darían si no se tomaban medidas desde la federación, como la de no recibir leche en otras plantas”.