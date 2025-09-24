El próximo sábado, a las 21.00, la legendaria banda de rock argentino La Renga se presentará en el Campus Municipal Alberto Suppici de Colonia del Sacramento, un recinto poco acostumbrado a recibir ese tipo de eventos.

La llegada de la banda argentina, que acostumbra a generar espectáculos de convocatoria masiva en cada una de sus presentaciones, activó alarmas en varias direcciones de la comuna y de otros organismos públicos, dado el tamaño relativamente pequeño de esa ciudad.

Se prevé que lleguen cerca de 20.000 personas de varios puntos del país, así como de Argentina, en una ciudad con una población permanente que ronda los 32.000 habitantes.

Las empresas navieras que operan en el puerto coloniense dispondrán de frecuencias especiales, con algunos buques que llegarán horas antes del espectáculo y que partirán nuevamente hacia el vecino país en horas de la madrugada, ni bien finalice el concierto.

Venta de entradas y banda telonera

En diálogo con la diaria el productor Leandro Quiroga dijo que las entradas para ese concierto se vienen vendiendo “a buen ritmo”, y comentó que “en estos últimos días antes del show habrá mayor venta”, por lo que seguramente “estaremos cerca de las 18.000 entradas vendidas”.

Además, en las últimas horas se confirmó que la banda telonera que estará en la previa del banquete de La Renga será ENTE de Colonia del Sacramento.

Conferencia de prensa

Este martes el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, encabezó una conferencia de prensa que se desarrolló en el salón de actos de la comuna, a la cual asistieron funcionarios de los distintos organismos públicos que intervienen en el show que se realizará este sábado.

De ese modo, también participaron de esa conferencia la secretaria general de la Intendencia de Colonia, María Belén Rico, el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, el presidente de la Junta Departamental, Félix Osinaga (Partido Nacional), así como varios directores del ejecutivo coloniense.

Rodríguez valoró como un hecho “muy importante” la presencia de La Renga en Colonia del Sacramento, y agradeció a “todos los organismos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en conjunto”, ya que “entendemos que es una actividad muy importante para la ciudad, sobre todo por la cantidad de gente que estará en la capital” de ese departamento.

Rodríguez destacó el trabajo realizado por el jefe de Policía de Colonia, así como del personal de Prefectura Naval y del Ejército Nacional que “estarán en funciones durante el fin de semana”.

El jefe comunal agradeció especialmente a las Cámaras Hotelera, Turística y Gastronómica, “por colaborar incansablemente para que esto salga adelante”. “Creemos que esto saldrá bien”, dijo Rodríguez, porque “hemos trabajado mucho, en todos los detalles y seguramente será bueno para la ciudad y para todo el departamento”. “Habrá un antes y un después luego de este espectáculo”, expresó el intendente de Colonia.

Por su parte, Costa afirmó que “para la Policía Nacional este evento es un desafío más”. En ese sentido, dijo que “la gran preocupación de todo el pueblo de Colonia es la seguridad pública”, por lo que “hemos desarrollado un plan de seguridad pública integral, que lo vamos a aplicar este fin de semana”.

El funcionario policial detalló que “estamos haciendo un trabajo de recolección de mucha información, porque es fundamental trabajar sobre ella, más precisamente en este tipo de eventos, que se trata de una banda de rock que tiene su trayectoria, y tiene un público específico, con modalidad específica de comportamiento, pero siempre dentro del marco en el cual se centra el evento”.

Además, comentó que “hemos hecho contacto con la Policía Federal e Interpol de Argentina”, dado que “llegará un gran marco de público” desde la vecina orilla.

El funcionario indicó que “se ha trabajado con la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia y hemos elaborado un plan de acción, sumando a todas las unidades involucradas [Prefectura, Policía Caminera, Ejército Nacional], para trabajar antes, durante y después del evento”.

“Somos conscientes de que este show, si sale bien, que así será, traerá muchos beneficios para todos, con la apertura de iguales o mejores espectáculos de esta magnitud”, apuntó Costa.

El jefe de Policía dijo que en esa jornada trabajarán unos 230 efectivos policiales; “además llegarán efectivos de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, con un camión hidrante, un equipo de choque y un blindado”. En la tarea policial “también participarán los grupos de Reservas Tácticas de la Jefatura de Policía de Flores, San José y Soriano”, y habrá 40 vehículos policiales movilizándose en esa zona de la ciudad”, detalló.