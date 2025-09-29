Un banquete es una comida solemne y abundante a la que asisten muchas personas para celebrar un acontecimiento especial”, según explica el buscador de Google.

Pues bien, si pensamos en que la legendaria banda de rock argentino La Renga utiliza esa definición para definir a cada uno de los espectáculos que realiza en cualquier parte del mundo, luego de lo vivido el sábado en Colonia del Sacramento, podemos afirmar que es una buena forma de describirlo.

De provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, Córdoba, Bahía Blanca, Montevideo, Paysandú, Maldonado, Juan Lacaze, Carmelo, Mercedes. En fin, oriundas de cientos de lugares distintos cerca de 20.000 personas se congregaron en el Campus Municipal Alberto Suppici y alrededores, para ver, escuchar, sentir y abrazar a la banda del Chizzo, Tete y Tanque y muchos más.

Foto: Ignacio Dotti

No es común ver en otras bandas de rock algo similar a lo que se establece entre La Renga y sus seguidores y viceversa. La fidelidad de su público se pudo ver desde la previa al show, cuando en los alrededores del estadio “los mismos de siempre” celebraban y brindaban por estar y por pertenecer.

Pero el show no arrancó allí, sino que fue mucho antes, cuando en julio se confirmó la llegada del antiguo power trío hoy devenido en una banda más numerosa, a la capital del departamento de Colonia. Desde ese momento, organizadores, productores, organismos públicos y varias direcciones de la Intendencia de Colonia comenzaron a llevar adelante distinto tipo de tareas para poder desarrollar este espectáculo.

Y llegó el día. La organización definió ubicar el inmenso escenario en dirección norte, para que el acceso del público se diera por la rambla coloniense, donde se colocaron varios puntos de control para el ingreso general del público, que podía establecerse tanto en el campo como en las tribunas laterales del estadio.

Gustavo "Chizzo" Nápoli. Foto: Ignacio Dotti

En la previa, la banda local E.N.T.E brindó un show para ir entrando en calor. Sus seguidores y quienes por primera vez los escuchaban, acompañaron al grupo que desde hace cinco años desarrollan su música de rock alternativo por las localidades del departamento de Colonia.

El show de La Renga

Minutos después de las 21.00, las luces del estadio se apagaron y, a campo lleno, se escucharon los primeros acordes de “Buena ruta hermano”, la canción elegida para abrir el show que alcanzó los 31 temas y duró más de dos horas y media.

El reencuentro de los seguidores con temas como “Tripa y corazón”, “Desnudo para siempre”, y la seguidilla de “En el baldío”, “La balada del diablo y la muerte”, “La razón que te demora” y “El final es en donde partí”, hicieron los puntos más altos del toque.

Gabriel "Tete" Iglesias. Foto: Ignacio Dotti

En el escenario, como acostumbra, el Tete hizo su show corriendo de un lado a otro, sin parar, agitando y festejando un nuevo encuentro. Tras tocar y escuchar 27 temas, la banda y la gente se tomaron unos 10 minutos para volver más fuertes para el cierre, porque todos sabían que había más.

La vuelta, para culminar el banquete, se dio con “Somos los mismos de siempre”, “El rebelde”, “Oscuro diamante” y “Hablando de libertad”, ese tema con el que la banda finaliza cada encuentro.

“Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje”, cantó Chizzo y culminó: “Vuelvan en paz, y cuiden este lugar tan lindo que nos recibió de la mejor manera”.

Como buenos seguidores, y entrando casi en un nuevo día, las almas llenas de música y felicidad se fueron por donde vinieron, por las calles no tan silenciosas de Colonia del Sacramento, que quedó marcada por los mismos de siempre.

Batería de temas

A lo largo del concierto que duró casi tres horas, la banda argentina interpretó un repertorio compuesto por los siguientes temas: “Buen ruta hermano”, “Buena pipa”, “Tripa y corazón”, “Detonador de sueños”, “A la carga mi rocanrol”, “Al que he sangrado”, “Al que he sangrado”, “Tirano”, “Desnudo para siempre”, “Motoralmaisangre”, “Ese lugar de ninguna parte”, “Corazón fugitivo”, “A tu lado”, “Los brazos del sol”, “El mambo de la botella”, “Para que yo pueda ver”, “Triste rey”, “Cuando vendrán”, “Bien alto”, “En la banquina”, “En el baldío”, “Balada para el diablo y la muerte”, “El juicio del ganso”, “El ojo del huracán”, “Oportunidad oportuna”, “El viento que todo empuja”, “La razón que te demora”, “El final es en donde partí”, “Somos los mismo de siempre”, “El rebelde”, “Oscuro diamante”, “Hablando de libertad”.

Foto: Ignacio Dotti

Operativo exitoso

La Jefatura de Policía de Colonia informó que el operativo desplegado durante el espectáculo de La Renga culminó de manera exitosa. Durante la jornada participaron 230 efectivos policiales, además de vehículos y equipos especializados. Entre las unidades presentes estuvieron la Dirección de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones, Interpol, el Centro de Comando Unificado de Montevideo, la Guardia Republicana, la Dirección de Migraciones, Bomberos, así como las Jefaturas de Policía de Soriano, San José y Flores.

También se contó con el apoyo de Policía Caminera, la Prefectura y las Fuerzas Militares, grupos de Choque de la Guardia Republicana y Grupos de Reserva Táctica (GRT) de varias jefaturas. Además, participó la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia y se tuvo la intervención de la Fiscalía Letrada de Colonia de 2° Turno. El saldo fue de tres personas detenidas y la misma cifra de espirometrías positivas.

Foto: Ignacio Dotti

