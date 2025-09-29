El miércoles, a las 13.30, los historiadores Vania Markarian y Aldo Marchesi presentarán el libro El tiempo no para: historia, crisis y futuro para pensar proyectos de izquierda, en el Centro Regional de Profesores de Colonia del Sacramento. La actividad se desarrollará en el marco del ciclo de actividades denominado “40 años de Democracia” que realiza esa institución educativa.

Los nuevos autoritarismos, el debilitamiento de las instituciones democráticas, los cambios socioculturales y la propia dinámica interna de los estudios históricos son algunos de los elementos que los historiadores Aldo Marchesi y Vania Markarian señalan para proponer un cambio en el abordaje del “pasado reciente”. Lo hacen en El tiempo no para: historia, crisis y futuro para pensar proyectos de izquierda, un ensayo que forma parte de la colección Nuestra Política.

El tiempo no para: historia, crisis y futuro para pensar proyectos de izquierda; 164 páginas, Ediciones del Berretín, 2025.