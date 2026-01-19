En la mañana de este lunes, un grupo de profesionales que integran el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), encabezado por su coordinadora, Alicia Lusiardo, llegó al Cementerio de Carmelo, para comenzar los trabajos de excavación e investigación acerca de los restos óseos encontrados la semana pasada en las raíces de un árbol extraído hace más de un año y medio en una zona no habilitada para enterramientos.

Las fuertes lluvias ocurridas el domingo 11 hicieron que la tierra que contenían las grandes raíces del árbol extraído a mediados de 2024 por la Dirección de Espacios Públicos de la Intendencia de Colonia comenzara a disolverse, lo que dejó al descubierto restos óseos, algo que llamó la atención de los funcionarios del cementerio que estaban realizando una recorrida de rutina.

Inmediatamente se lo comunicaron al alcalde de la localidad, Pablo Parodi, y este, luego de algunos intercambios con autoridades de la comuna, hizo la denuncia ante la Fiscalía de Carmelo.

Parodi dijo que la Policía Científica trabajó rápidamente y, luego de extraer restos de las raíces del árbol, entre los cuales se encontraban un cráneo y miembros inferiores, cercaron la zona para que no hubiera contaminación ni incidencia de personas que concurren a diario al cementerio.

Los investigadores del GIAF concurrieron al lugar para “tener un diagnóstico del hallazgo, teniendo en cuenta que hubo un retiro parcial por parte de Policía Científica”, comentó Lusiardo a la diaria.

Integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense en el cementerio de Carmelo, el 19 de enero. Foto: Ignacio Dotti

Tras un sondeo preliminar de la zona cercada donde se encuentra el árbol extraído, la investigadora confirmó que “hay más remanentes óseos en el lugar, por lo que la idea de hoy es trabajar y liberarlos del sedimento”.

En simultáneo al desarrollo de la extracción, otro grupo de investigadores “realizará una pequeña excavación controlada en el sitio donde estaba plantado el árbol en su momento”, agregó la arqueóloga Victoria Riveiro, integrante del GIAF.

“Si aparecieran restos durante la excavación, es fundamental ver de qué manera están dispuestos en el suelo, ya que es importante ver cómo estaban ordenados, porque eso nos va a decir qué fue lo que aconteció”, explicó Riveiro.

“La idea es definir a qué corresponden estos huesos y si es una fosa clandestina, un enterramiento legal y si tiene una temporalidad que grosso modo podamos definir”, agregó Lusiardo.

En ese sentido, la coordinadora del GIAF remarcó que “la idea es decidir hoy si debemos volver a realizar una excavación más extensiva, o si hoy podemos tener algún diagnóstico y dar esta información”.

Lusiardo señaló que el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, “intervino y dialogó con la Fiscalía actuante”, y confirmó que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) “realizó la gestión para que los restos extraídos por parte de Policía Científica se nos hiciera llegar para analizarlos y ver qué elementos podemos traer de esos estudios”.

Sobre la circunstancia de que el árbol extraído con restos óseos haya sido plantado a mediados de la década de 1970 por la familia de Aldo Perrini, para homenajearlo luego de su muerte perpetrada por represores en 1974, Lusiardo manifestó que “es una coincidencia que le agrega dramatismo al hallazgo y que, por supuesto, le da otro valor”.

La coordinadora del GIAF comentó que “hay algunos datos pocos precisos de enterramientos en este lugar”, pero además, “teniendo en cuenta el contexto argentino de aquel momento, en donde los cementerios se usaron justamente para ocultar cuerpos en dictadura, claramente esta información adquiere otra sensibilidad”, valoró.

En esa línea, Lusiardo añadió que “por eso estaba la necesidad de venir aquí e investigar”. “Más allá de que es un cementerio y está claro que hay restos óseos, la cuestión de que aparezcan en un lugar donde no hay registros de que haya habido sepultamientos legales, levanta la alerta y llama la atención”.

Mariana Mota, Alicia Lusiardo e integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense en el cementerio de Carmelo, el 19 de enero. Foto: Ignacio Dotti

Líneas de investigación

Mariana Mota, directora del Consejo Directivo de la INDDHH, llegó a la ciudad carmelitana acompañando al grupo de investigadores forenses. En diálogo con la diaria, explicó que “la idea del equipo es tratar de conseguir más información y recabar mayores restos óseos de la zona delimitada, pero también del lugar donde antiguamente estuvo plantado el árbol”.

Mota agregó que en paralelo al trabajo de campo que lleva adelante el GIAF, Walter Pernas, investigador de la INDDHH, “estuvo analizando los libros del cementerio, ya sea para conocer cómo se administraba ese lugar como por qué circunstancias esos restos estaban enterrados en ese lugar”. “La administración de los cementerios va variando a lo largo de los años y muchas veces se van modificando los lugares de sepultura”, explicó.

Finalmente, a media tarde de ese lunes, Mota explicó que tras el trabajo realizado por el equipo del GIAF durante la jornada y el análisis histórico del funcionamiento administrativo de la necrópolis, se descartó que los restos hallados formaran parte de un enterramiento clandestino. La funcionaria explicó que en la excavación se descubrieron distintos herrajes y féretros, “lo que daría cuenta de la presencia de distintos cuerpos que fueron puestos en ese lugar no como un enterramiento primario, sino como una relocalización de restos que estuvieron sepultados en otras partes de ese cementerio, “lo cual da cuenta de que esos restos tendrían muchos años”, descartándose así la posibilidad que fueran parte de un enterramiento ilegal.

No obstante, esa posibilidad no podía ser descartada de antemano, ya que en la costa de ese departamento aparecieron cuerpos de víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, que fueron lanzados desde aviones al Río de la Plata en el marco de los denominados “vuelos de la muerte”.

En relación con la búsqueda de detenidos desaparecidos en los cementerios por parte de la INDDHH, Mota señaló que “es un lugar de interés; tenemos líneas de investigación en algunos cementerios del país, además de información de que los militares en dictadura realizaron intervenciones en algunos establecimientos”.

“Esto no es una práctica extraña, porque en Argentina hubo enterramientos clandestinos en estos lugares, y es un lugar de búsqueda también en el vecino país”, añadió. “Específicamente no tenemos información de que en este cementerio haya habido intervención militar, pero sí en otros establecimientos”, explicó Mota.