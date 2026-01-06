Bajo un calor sofocante en todo el departamento de Colonia, el cierre de 2025 y el inicio de este año han marcado muy buenos números con relación a la ocupación hotelera y las reservas de casas en los principales balnearios de la costan del Río de la Plata.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Cámara Hotelera de Colonia, desde el martes 30 de diciembre hasta el jueves 1°, Colonia del Sacramento registró un promedio de ocupación del 85%, con el pico más alto el miércoles 31, cuando alcanzó un 94%.

Si analizamos la ocupación con respecto a las categorías, podemos ver que las posadas mantuvieron un promedio del 91% (87% en 2024-2025), los hoteles de cuatro y cinco estrellas un 89% (86% en 2024-2025), los de dos estrellas y hostels alcanzaron un 78% (91% en 2024-2025) y los de tres estrellas un 76% (83% en 2024-2025).

En tanto, en la zona este, el promedio de ocupación fue de un 67%, un punto por debajo en relación con el mismo período en la temporada pasada. Allí se registran cuatro hoteles que alcanzaron un pico del 90% de ocupación el miércoles 31, mientras que el martes 30 fue del 37%, y el jueves 1° tuvo una ocupación del 75%.

Los balnearios Santa Ana, El Ensueño y Artilleros se vieron abarrotados de gente durante el cierre del año y las primeras horas de 2026. Además de que la ocupación de casas para alquilar estaba completa, los festejos populares que se desarrollan en la pequeña rambla de Artilleros convocaron a mucha gente.

Finalmente, en la zona oeste del departamento, donde se registran los números de ocupación de tres hoteles, el promedio fue de un 91%, 16 puntos por encima en relación con el mismo período del año pasado.

El martes 30 se alcanzó una ocupación del 83% (77% en 2024), el miércoles 31 se registró un 97% (77% en 2024) y el jueves 1° un 93% (72% en 2025).

El primer fin de semana del año

Con respecto al primer fin de semana del año, operadores turísticos consultados por la diaria manifestaron haber tenido un buen arranque de año, con mucho movimiento durante el sábado, principalmente en Colonia del Sacramento.

La mayoría de los turistas que eligieron el departamento de Colonia para vacacionar son uruguayos, pero se vio en la capital departamental un gran número de brasileños que siguen eligiendo esta ciudad para vacacionar en el arranque de cada año.

En ese marco, el viernes 2, Colonia del Sacramento tuvo una ocupación del 90%, mientras que el sábado 3 alcanzó el 93% y el domingo 4 el 73%.

En tanto, durante los tres días, la zona este del departamento alcanzó un promedio del 59% de ocupación, mientras que en la zona oeste fue de un 69%.