Público en el Desfile de Llamadas en Colonia del Sacramento. (archivo, febrero de 2025)

El sábado 31, la avenida Artigas de Colonia del Sacramento se convertirá, como ocurre desde hace varios años, en la principal atracción de la ciudad, ya que allí se desarrollará el Desfile y concurso de Llamadas de Colonia.

La particularidad de esta edición es que el desfile volverá a tener formato de concurso, tal como se desarrollló en las administraciones del exintendente Walter Zimmer (2005-2015). Sin embargo, en 2016, su sucesor, Carlos Moreira, adoptó la figura de desfile sin reconocimientos a los ganadores.

La gestión de varias comparsas que vienen participando de esta celebración provocó que la comuna cambiara el formato. Para algunos directores de agrupaciones, pasar de desfile a concurso “jerarquiza el evento y mejora la calidad de los espectáculos”.

El evanto llevará el nombre de Walter Monzón, referente del candombe de Colonia del Sacramento, más conocido como el Negro Bulón. El jurado estará integrado por Alberto Leirós, Jorge Caticha, Michel Silva, Julio Simone y Alberto Marotta.

La competencia otorgará el premio de 150.000 pesos al primero, 100.000 al segundo, 50.000 al tercero, y 25.000 pesos al cuarto y quinto lugar. Además, cada comparsa tendrá un piso garantizado de 60.000 pesos por participar.

La preparación de Dulces Guerreras

Desde hace diez años, la comparsa coloniense Dulces Guerreras, viene desarrollando “un espectáculo para el disfrute personal y colectivo de quienes integran esa agrupación, con el objetivo de que se vea lo que venimos preparando durante todo el año”, contó a la diaria Candelaria Elías, una de las directoras de cuerdas del conjunto.

Elías señaló que esta comparsa “es la primera del interior cuya cuerda está integrada únicamente por mujeres”, así que “en Colonia estamos acostumbradas a salir y compartir con los demás grupos”.

“Nos encanta conformar un colectivo donde todas vamos con las ganas de colgarnos un tambor y cumplir el sueño de nuestra creadora”, Silvia Parodi, que es la directora responsable del grupo, expresó Elías.

Dulces Guerreras está conformada por una cuerda de 28 tambores tocados por mujeres. Elías indicó que este año la temática “está orientada en la celebración del décimo aniversario, predominando el color dorado como símbolo de protección espiritual, energía positiva, bendición del camino recorrido y buen augurio para el futuro”.

Con relación a la preparación, contó que se vienen preparando desde mayo. “Los ensayos los realizamos en el Centro Cultural AFE que nos brinda un espacio, pero cuando comienza la temporada de más calor nos vamos a la calle y ahí seguimos ensayando”, dijo. En los últimos meses “estuvimos días martes y domingos en la plaza Mayor haciendo talleres y ensayos generales”, agregó Elías.

“Nuestro objetivo es enfocarnos en que salga un lindo espectáculo y que todas disfrutemos de la movida”, por lo que “no pretendemos ganar ni alcanzar ningún puesto específico”, destacó.

Elías remarco que para este año “se unieron al grupo algunas chicas de Colonia Valdense, que le pusieron toda la energía y se integraron al equipo ya conformado”. En ese sentido, la directora de cuerdas del conjunto coloniense dijo que “las compañeras de Valdense vienen de un grupo mixto de esa localidad que se llama La Candombella, que se juntan a tocar en el pueblo pero aún no es una comparsa consolidada”.

Desde Rosario a Colonia del Sacramento y a Isla de Flores

En octubre, durante las pruebas de admisión del Desfile Oficial de Llamadas 2026 de Montevideo, se confirmó que la comparsa Rosario 250, había alcanzado el puntaje suficiente para participar del desfile que se realiza por la calle Isla de Flores de la capital del país.

En ese marco, bajo la dirección de Germán Suárez, la comparsa rosarina ha venido trabajando durante todo este tiempo con más de 150 integrantes, para brindar un espectáculo acorde a las expectativas.

En diálogo con la diaria, Suárez indicó que “hoy ya estamos en la cuenta regresiva, con los últimos detalles de preparación y coordinación” del espectáculo que “a nuestro entender es muy lindo”.

En relación con el desfile de Colonia, el director responsable del grupo rosarino dijo que “estamos muy contentos de que se haya cambiado el formato a concurso”, y recordó que “fuimos unos de los grupos que apoyamos esta idea, así podemos crecer y desarrollar artísticamente el certamen”.

“Luego de nuestra presentación en Colonia, estaremos el sábado 7 en Isla de Flores y luego seguiremos en el Carnaval de Rosario, las Llamadas de Flores, de San José, y seguramente en algún otro desfile del interior del país”, manifestó.

Suárez expresó agradecimiento “a los vecinos, empresas y marcas que durante todo este año de preparación nos han apoyado, ya que sin este apoyo hubiera sido difícil”, dado que “preparamos un proyecto muy ambicioso, con 150 integrantes teniendo la posibilidad de competir por primera vez en el Desfile de Llamadas de Montevideo, pero también hacer un buen papel en nuestro departamento y a donde nos toque ir”, concluyó.

Caracú Quemao, comparsa histórica

Luis Guerrero, director responsable de la comparsa Caracú Quemao, dijo a la diaria que “espera con muchas ganas el desfile del próximo sábado”. El grupo nacido hace 18 años en el barrio Sur de la capital departamental está integrado por 130 personas que vibran y sienten el candombe todo el año.

En relación con los integrantes de la comparsa, Guerrero valoró que “todas las personas sean colonienses”, lo que marca “la identidad de la comparsa”.

Con respecto al cambio de formato, Caracú Quemao “estuvo de acuerdo con esto”, señaló Guerrero. “Yo no lo veo como una competencia, sino como un evento que nos mejorará a todos”, indicó, y agregó: “Nosotros salimos a disfrutar de lo que amamos y lo hacemos a pura pasión”.

Guerrero manifestó “estar prontos y listos” para el sábado, y “brindarle a la gente de Colonia lo que el público se merece, porque ellos son muy importantes ya sea público, auspiciantes y comercios que ayuden a que la comparsa esté en la calle”.

Desde Carmelo, Eco de Tambores

La comparsa Eco de Tambores presenta este año un espectáculo con una temática dedicada al “ritmo que vive en el cuerpo y alma: raíz, pulso, latido y movimiento”, según explicó a la diaria, su director fundador y responsable, Pablo Torres.

El director agregó que “el tambor es más que un instrumento, es el corazón latente y sonoro del grupo”, que se transforma “como dialecto de un antepasado; refugio, protesta y calma”.

Conocida como “la del molino”, la comparsa fue fundada en 2009, y ensaya en la plaza del Molino de la ciudad carmelitana. Con el turquesa, blanco y negro como colores originales, la cuerda de tambores de esta comparsa está integrada por 50 personas, indicó Torres.

Puerto Sauce: la comparsa del barrio Libertad Este

Hace 20 años, un grupo de amigos del barrio Libertad Este de Juan Lacaze, conformaron un grupo, “impulsados por el encuentro, el tambor y las ganas de salir a la calle a disfrutar y compartir lo que somos”, señaló a la diaria, Juan López, director responsable del grupo.

“Durante este tiempo hemos construido un camino hecho de música, memoria y comunidad”, llevando “nuestro arte a descenas de encuentros y llamadas de distintas partes del país”, destacó López.

En ese sentido, el director de Puerto Sauce recordó que en los años donde se desarrollaba concursos en Colonia “fuimos ganadores durante cuatro años consecutivos, un reconocimiento que nos honra y nos impulsó siempre a seguir hacia adelante”.

42 tambores conforman la cuerda de esta comparsa que “no mira atrás con nostalgia, sino agradeciendo por el camino recorrido y preparando lo que se viene”, manifestó López.

Orden del desfile

El sábado 31, por la Avenida Artigas de Colonia del Sacramento, se verán estas comparsas en el siguiente orden: Morenada Lonjas (Carmelo) El Colibrí (Carmelo) La Nueva Reina del Empuje (Tarariras) Dulces Guerreras (Colonia del Sacramento) Rosario 250 (Rosario) La 10 de Mayo (Colonia del Sacramento) Burundí (Colonia del Sacramento) Caracú Quemao (Colonia del Sacramento) Eco de Tambores (Carmelo) Puerto Sauce (Juan Lacaze) Lonjas Pichoneras (Rosario) Mombasa (Rosario) Tararilonjas (Tarariras) Mozambique (Carmelo) La Zulema (Juan Lacaze) Además, fuera de concurso, cerrarán el desfile las agrupaciones Cuerda Néctar y Fuego Negro (Argentina).