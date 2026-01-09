Durante 2025, según pudo recabar la diaria con base en fuentes policiales, 36 personas perdieron la vida en siniestros de tránsito en calles, caminos vecinales y rutas nacionales del departamento de Colonia. Esta cifra supera a la de los diez años anteriores, según el informe anual de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

En efecto, el total de personas fallecidas por año se registraron del siguiente modo: 2016, 21; 2017, 29; 2018, 25; 2019, 20; 2020, 35; 2021, 15; 2022, 24; 2023, 34, y 2024, 24. En diez años 263 personas murieron por esta causa.

Este dato se relaciona con la información preliminar de la Unasev, a la cual tuvo acceso la diaria, en la que se indica que el año pasado fallecieron 36 personas más en accidentes de tránsito que en 2024, ya que se registraron 470 muertes y 28.326 personas lesionadas, en un total de 22.475 siniestros.

Tanto los datos de Colonia como los de todo el país se confirmarán a fines de este mes, ya que, según los criterios del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial –que Uruguay integra–, si una persona queda en estado grave y fallece posteriormente al accidente en un margen de 30 días, se considera una muerte producto del siniestro, explicó a la diaria el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera.

En julio del año pasado, en tierras colonienses, las muertes por esta causa ya igualaban a las registradas durante 2024, cuando fallecieron 24 personas. Claramente, había una tendencia al alza en esta causa de deceso.

Mejoras en la prevención sin efectos

En lo que respecta a prevención, en abril, la Policía de Colonia en conjunto con la Dirección Nacional de Policía Caminera y la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia lanzaron el operativo Control Radar, que apunta a prevenir la siniestralidad vial en ese departamento. Esta operativa claramente deberá mejorar para obtener mejores resultados de cara a este año.

Además, en jurisdicción departamental, la Dirección de Tránsito de la comuna afirmó durante el mes de julio del año pasado “la inminente” colocación de semáforos en Colonia del Sacramento, a raíz de un accidente que provocó la muerte de un motociclista de 23 años. Sin embargo, aún no se han instalado los nuevos semáforos en la capital departamental.