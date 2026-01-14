El director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, afirmó que la temporada que se viene desarrollando en el departamento “es muy positiva”, con números “muy buenos y con recuperación de turistas de varios países que desde hace muchos años no llegaban a las costas colonienses”.

En diálogo con la diaria, Álvarez expresó que “se debe hacer mención que desde el puerto de Colonia, durante los últimos días del 2025, se vio un aumento de un 13% en comparación con el mismo período que 2024”.

A su vez, “en los primeros diez días del año creció un 11% si lo comparamos con el año 2025”. Si bien aclaró que esto no quiere decir que todos estos turistas que ingresaron al país se queden en Colonia, explicó que “sin dudas marca un movimiento mucho mayor en la zona”.

Por su parte, la Cámara Hotelera de Colonia informó que la ocupación en estos primeros diez días del año en Colonia del Sacramento y el este del departamento, que comprende la Costa del Inmigrante y los balnearios alineados a la ruta 1 como Artilleros, Santa Ana y El Ensueño, registra los mismos números en comparación al mismo período que el 2025, con un 77% y 48%, respectivamente.

En lo que respecta a la zona oeste, donde se ubican las costas de Carmelo y Nueva Palmira, se registró un aumento del 10% de ocupación, marcando un 58% durante este período.

En esa línea, Álvarez comentó que “los operadores turísticos de los balnearios de la Costa del Inmigrante, al igual que los consultados en Santa Ana, informaron que tienen todas las casas reservadas y ocupadas al máximo, hasta fines de este mes”.

“Este dato es muy alentador”, valoró Álvarez, porque “la ocupación marca un aumento en comparación con años anteriores, por lo que es una mejora muy positiva”. En ese sentido, manifestó que “hay muchos argentinos que volvieron a nuestro departamento, algunos brasileños, chilenos y paraguayos que han elegido nuestras costas”.

En relación al turista uruguayo que elige venir a Colonia, Álvarez indicó que en Colonia hay “posibilidades para todos los bolsillos”, lo que marca “un diferencial” del departamento, ya que “hay posibilidad de hacer turismo para todos”. Además, indicó que “acá estamos acostumbrados a la tranquilidad y a la paz que nos caracteriza, que es algo que se destaca por parte de los visitantes”.

“Más allá de las bellezas naturales y la gastronomía, los uruguayos que llegan al departamento destacan la tranquilidad con la que se realiza el turismo en todo el territorio y con las facilidades de movilidad con la que contamos, ya que no hay grandes tráficos ni atascos para recorrer las distintas localidades y playas”, señaló el director de la comuna.

Álvarez comentó que “se volvió a recuperar al argentino que para en nuestra región, está durante una noche, cena y sigue viaje hacia el este del país”. “Desde la llegada de la pandemia se había cortado esto, y además después se le sumó la diferencia en el tipo de cambio con ese país”; “esto es un valor muy positivo que recuperamos y estamos volviendo a recibir turistas que pasan por nuestro departamento”, afirmó.

Sobre lo que se espera para las próximas semanas, el director de Turismo manifestó que “el nivel de reservas es muy bueno para la segunda quincena del mes, sobre todo en el tema inmobiliario, donde están muy bien con las reservas”.

Para Álvarez, “el clima juega un rol fundamental, dado que para nosotros, que recibimos muchos turistas de nuestro país, que deciden la salida de un fin de semana a último momento, un mal clima puede jugar de manera negativa”. “Eso puede frenar un poco, pero por el momento podemos decir que venimos teniendo una temporada buenísima”, finalizó.