La implementación del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) en 2012 puso fin a la larga guerra de las patentes en la que se vieron inmersas las distintas intendencias del país a lo largo de varias décadas, en la cual el exintendente de Colonia y actual edil por el Partido Nacional Walter Zimmer ejerció un rol protagónico. En el marco de ese conflicto, además, Zimmer perdió la libertad.

En efecto, en 2014, el juez penal de pimer turno de Colonia, Fernando Islas, penó al exintendente del Partido Nacional por el delito continuado de abuso de funciones. Además, lo inhabilitó por dos años para ocupar cargos públicos y lo multó con 270.000 pesos. Zimmer fue procesado con prisión por el mismo delito el 28 de marzo de 2014 por la jueza Virginia Ginares, junto con el director de Hacienda y Administración de la Intendencia de Colonia (IC), José María Aunchain, a quien también se le adjudicó el delito continuado de falsificación ideológica.

Zimmer estuvo preso 70 días en la cárcel de Piedra de los Indios porque, a pesar de que el Congreso de Intendentes acordó en diciembre de 2007 la unificación del pago de patentes de vehículos que comenzaría a regir en 2008, el exintendente autorizó el empadronamiento al precio anterior (cinco veces más barato que en el resto de los departamentos) en enero de 2008. Durante ese mes los vehículos fueron registrados con fecha 31 de diciembre de 2007. Zimmer también había autorizado la inscripción de vehículos que no tenían domicilio en el departamento.

Los procesamientos de ambos habían sido pedidos en julio de 2013 por la entonces fiscal de Colonia del Sacramento, Darviña Viera, tras las denuncias del exsecretario general de la comuna coloniense Alfredo Martínez, suplente de Zimmer en 2010. Finalmente, en 2017, Zimmer fue absuelto por la Justicia. “Me comí un garrón”, sostuvo el dirigente nacionalista, y además cuestionó a su partido “por haber estado ausente” cuando había sido procesado.

Si bien el exintendente de Colonia fue uno de los promotores del Sucive, reconoció que “pensaba que en algún momento se iban a dar nuevamente” conflictos al respecto, “no por el sistema en sí, sino por los precios”, según expresó en una entrevista realizada por Radiolugares de Carmelo.

“Los valores se han ido disparando respecto al valor real de los vehículos y también respecto a los ingresos promedio de la población. La tecnología, que en teoría debería abaratar costos, está castigando al que accede a un vehículo nuevo o relativamente nuevo, obligándolo a pagar mucho más que lo que corresponde”, añadió. Para Zimmer, “el problema central del sistema se encuentra en los criterios de valuación. El sistema funciona, lo que está mal son algunos valores. Hay que sentarse a discutir el porcentaje de la patente sobre el valor del vehículo, diferenciar categorías: autos de alta gama, autos familiares, autos de trabajo. Y, además, con el paso de los años, adecuar el precio real del vehículo, porque hoy un auto de cinco o seis años está pagando una patente que no tiene relación con lo que vale en el mercado”, expresó.

Según el exintendente de Colonia, el Congreso de Intendentes cumple un rol “central” en esta discusión. “El Sucive no es un ente autárquico que hace lo que quiere. Fue creado por el Congreso de Intendentes en 2011 y empezó a funcionar en 2012. Todo se maneja por acuerdos. El Sucive recauda y luego vuelca lo recaudado a cada intendencia, quedándose con un porcentaje mínimo para sostener el sistema. No trabaja por fuera del Congreso”. Asimismo, el dirigente coloniense dijo que el gobierno central debería intervenir para que los precios de las multas de tránsito no superen los valores de las patentes.

Más allá de esos cuestionamientos, Zimmer sostuvo que “es inadmisible” que “un representante electo llame a no pagar”, con relación al planteo realizado por el senador nacionalista Sebastián da Silva. “Las cosas se arreglan dialogando, no desde la confrontación. Esto no se soluciona con rebeldías fiscales, se soluciona sentándose a conversar en los ámbitos correspondientes”, subrayó.

Zimmer advirtió sobre los riesgos de que “se rompa el Sucive y cada intendencia empiece a fijar precios”. “Eso sería desconocer todo lo aprendido y volver a un escenario que ya demostró ser injusto y caótico”, sentenció el exintendente en diálogo con la citada emisora carmelitana.