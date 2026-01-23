Varios grupos de teatro y actores colonienses galardonados con los Premios Florencio 2025 se presentarán de forma gratuita en el teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, en una iniciativa desarrollada por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia.

Gracias a la movida denominada Florencios al Bastión, las obras Vitalicios, Te debía una margarita, La bailarina de Maguncia y El juego de la copa se presentarán de manera gratuita los días 23, 25, 28 y 30 de enero, respectivamente, con entrada gratuita.

En ese marco, el jueves 22, el intendente interino, Napoleón Gardiol, junto al director de Cultura de la comuna, Carlos Deganello, desarrollaron una conferencia de prensa con la presencia de varios integrantes y directores de las obras reconocidas por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay.

Allí, Deganello dijo que “es importante reconocer el trabajo que han realizado los artistas y todos los que integran cada grupo de teatro de Colonia”. En ese sentido, expresó que “hoy además nos convocan los Premios Florencio, que premian el arte uruguayo, y en esta ocasión tan especial en el que varios colonienses han sido ganadores”.

El director de Cultura indicó que “el departamento de Colonia tiene valores muy importantes en el teatro, y en nombre de Martín Cabrera, ganador del premio Florencio a mejor actor, felicito a todos los ganadores e integrantes de los grupos colonienses”.

Deganello expresó que la Dirección de Cultura “seguirá trabajando para que el departamento se fortalezca culturalmente, y para apoyar en todos los aspectos que sean necesarios, a apoyar al teatro de Colonia, porque esto que ocurrió este año es muy importante y vale destacarlo”. Por su parte, el intendente interino Gardiol dijo que “este encuentro es un acontecimiento muy importante”. “Hoy me toca a mí felicitarlos a todos ustedes en nombre de los ciudadanos de Colonia”, expresó, y añadió: “También me toca felicitar el trabajo de Deganello al frente de la Dirección de Cultura, ya que siempre hace cosas, siempre más allá de las que esperamos”.

“Tengo la obligación de vender este espectáculo y es necesario decir que las mejores obras del interior del país se podrán ver en este maravilloso teatro y de forma gratuita”, manifestó. Luego de las presentaciones que se desarrollarán en el teatro Bastión del Carmen, “la idea es rotar por todo el departamento, porque también hay pequeñas localidades que merecen que lleven el mensaje, la obra y el trabajo que todo eso ha generado”, agregó.

En tanto, Martín Cabrera, quien se llevó el premio a mejor actor por su trabajo en Te debía una margarita, dijo que “la intendencia históricamente ha tratado de buscar la forma de reconocer y destacar la labor de sus artistas. Varios compañeros han sido reconocidos por su labor y eso es muy importante”, señaló.

Cabrera reconoció que le “cuesta caer en el logro obtenido”, dado que “es un reconocimiento al trabajo individual, pero sin el equipo que apoya y con el que se trabaja día a día es imposible lograrlo”.

Con relación a la obra que se podrá ver el domingo 25, el actor explicó que el público “se encontrará con una historia llena de ternura, que tiene un trabajo al que se le ha puesto mucho cariño, dedicación y compromiso”. “Es una historia que nos encanta seguir mostrando y contando”. Para Cabrera, “es una preciosa forma de celebrar todo esto, haciendo teatro y con la gente del otro lado disfrutando”.

Las obras

Vitalicios

El viernes 23 la obra del grupo de teatro Biblioteca Rodó de Juan Lacaze abre el ciclo de presentaciones. Esta pieza teatral alcanzó el premio a mejor espectáculo de la Bienal de Teatros del Interior. Escrita por José Sanchís Sinisterra, está dirigida por Andrés Leal e interpretada por Rubén Cortizo, María Eleonora Pérez, Eliana Gopar e Inés Spuntone. Además, Leal se llevó el premio a mejor director.

Te debía una margarita

El domingo 25 es el turno para Te debía una margarita, escrita por Sandra Escames, dirigida por Andrés Leal y Mariné Guerrero. La obra es un homenaje a la vida de Mauricio Rosencof, escritor, dramaturgo, poeta y periodista uruguayo, que estuvo detenido más de 12 años durante la dictadura cívico militar y fue uno de los referentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Cabrera interpreta a Rosencof, y gracias a esta actuación obtuvo el premio Florencio a mejor actor. Esta obra cuenta con la participación de integrantes del grupo de teatro Biblioteca Rodó de Juan Lacaze, junto con artistas de Montevideo. Además, la obra recibió el premio a mejor texto de autor nacional.

La bailarina de Maguncia

El miércoles 28 será el turno de La bailarina de Maguncia, espectáculo llevado adelante por el Grupo de Teatro de Cardona, en el que la actriz Sari Cartagena de Florencio Sánchez se llevó el premio a mejor actriz del interior. Esta obra de Sandra Massera, dirigida por Nelson Castillo, contó con la actuación de Ignacio Ortiz y la mencionada actriz.

El juego de la copa

El viernes 30 se presentará El juego de la copa, obra del Grupo de Teatro de Biblioteca Varela de Rosario, que ganó el premio a la mejor interpretación de un elenco del interior en Montevideo. Escrita por Daniel Salomone, esta obra fue dirigida por Martín Cabrera e interpretada por Rosa Falcón, Alan Brun, Eduardo Barnetche y María Eugenia Cabrera.