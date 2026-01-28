Varios grupos de teatro y actores colonienses galardonados con los Premios Florencio 2025 se presentan de forma gratuita en el teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, en una iniciativa de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia.

Gracias a la movida denominada Florencios al Bastión, las obras Vitalicios, Te debía una margarita, La bailarina de Maguncia y El juego de la copa se presentan de manera gratuita a las 21.00.

El miércoles 28 será el turno de La bailarina de Maguncia, espectáculo llevado adelante por el Grupo de Teatro de Cardona, en el que la actriz Sari Cartagena se llevó el premio a mejor actriz del interior. Esta obra de Sandra Massera, dirigida por Nelson Castillo, contó con la actuación de Ignacio Ortiz y la mencionada actriz.

En tanto, el viernes 30 se presentará El juego de la copa, obra del Grupo de Teatro de Biblioteca Varela de Rosario, que ganó el premio a la mejor interpretación de un elenco del interior en Montevideo. Escrita por Daniel Salomone, esta obra fue dirigida por Martín Cabrera e interpretada por Rosa Falcón, Alan Brun, Eduardo Barnetche y María Eugenia Cabrera.