El miércoles 7 a las 19.30, en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, se presentará la muestra Puré de colores para Bea, de la artista Tefi Franco.

La exposición cuenta con casi 80 obras desarrolladas por Franco en los últimos cinco años. La artista, oriunda de Montevideo, reside en Colonia del Sacramento desde 2022, donde encontró una ciudad que “conecta con el arte y mantiene una mirada hacia lo artístico”.

En diálogo con la diaria, Franco expresó que “será mi primera exposición individual”, y que la idea es “mostrar mi proceso creativo, mi desarrollo con la pintura y mi conexión hacia ella, compartiéndolo con la gente que recorrerá la muestra”.

Con respecto al título, la artista dijo que “va de la mano con mi abuela Bea, que ha sido un pilar fundamental de mi vida y que así le llamaba ella al pure de verduras, y creo que es un lindo homenaje en recuerdo a ella”.

Para Franco, “esos colores del puré y también de mis pinturas dan vida a un algo que tienen en común y que me gusta compartirlo con la gente”.

Consultada sobre las técnicas que ha incursionado, Franco dijo que en las distintas obras ha utilizado las técnicas de acuarela, óleo, collage, acrílico, entre otras. Sobre los temas desarrollados en su obra, “he explorado diversos temas”, siempre “haciendo lo que siento y quiero, entre lo abstracto, paisajes, figura humana, animales”, comentó.

La muestra será acompañada por el pianista Daniel Maddalena y VJ Wizard. Habrá sorpresas y algunas actividades para niños, “porque siempre es importante en estos proyectos incluirlos y que tengan contacto con el arte”, concluyó.