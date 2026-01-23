En 2013, mediante un mecanismo de compra directa, el gobierno de la época, encabezado por José Mujica, decidió adjudicarle al PIT-CNT un parador ubicado en Punta Gorda, una zona ubicada en las cercanías de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia.

La resolución del Ejecutivo, firmada el 7 de noviembre por los ministerios de Economía y Turismo, cita otra resolución anterior, fechada en diciembre de 2011, que había facultado a esta última cartera a iniciar el trámite de contratación directa en caso de “considerarlo conveniente para los fines de la Administración”. Así fue que al llamado de Compra Directa por Excepción 899/2013 se presentó un único oferente: el PIT-CNT.

No obstante, recién a partir de 2018, y tras realizar varias refacciones en el edificio, la central sindical comenzó a utilizar ese espacio como una colonia de vacaciones y hospedaje. El hotel cuenta con 14 habitaciones, piscina y un parque de cinco hectáreas.

Ese espacio hotelero dejó de funcionar en agosto de 2025, debido a los costos que demandaba el mantenimiento del mismo para la central sindical.

Debido a esa situación, el Ministerio de Turismo prepara un llamado a licitación para una nueva concesión de ese hotel, según informó el semanario Búsqueda este jueves.

Según expresó el director nacional de Turismo, Cristian Pos, al citado medio, la nueva concesión tendrá una extensión de 15 años, y el nuevo adjudicatario no deberá realizar obras en el edificio que el estado del mismo “permite su explotación inmediata”.