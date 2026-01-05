Durante el primer fin de semana del año, bañistas que se acercaron a las costas del río Uruguay hicieron múltiples consultas a raíz de un cuadro de erupción cutánea pruriginosa, sin fiebre ni otros síntomas asociados.

Este lunes el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado. Las personas afectadas por este síntoma expresaron que antes del inicio de los síntomas concurrieron a playas ubicadas en las costas del río Uruguay, en los departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro.

Ante esta situación, el MSP, el Ministerio de Ambiente, Prefectura Naval y las intendencias departamentales llevan adelante distintas investigaciones para identificar la causa de la afectación.

En Colonia, personas que asistieron a las playas de Carmelo y Nueva Palmira consultaron a raíz de lo sucedido. Sobre este tema, la directora departamental del MSP en ese departamento, Silvia Berardo, dijo a la diaria que “las muestras de agua están siendo evaluadas por la Dirección de Bromatología de la intendencia, en conjunto con la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea)”.

Berardo indicó que “se desconoce la causa que provocó esa reacción”, por eso “se tomaron esas medidas”. “Ahora el objetivo es identificar la causa de esta afectación mediante la aplicación de protocolos de investigación epidemiológica y análisis de laboratorio de las muestras tomadas”.

Por su parte, la directora de Bromatología de la Intendencia de Colonia, Beatriz Pérez, expresó en diálogo con la diaria que el fin de semana “se hicieron los controles de rutina que nosotros realizamos todas las semanas en las distintas playas del departamento”.

En ese sentido, dijo que “no se detectó nada diferente, y es por eso que se derivaron muestras a la Dinacea para buscar otras posibles causas que puedan asociarse a los síntomas mencionados por algunos bañistas”.

“En los próximos días tendremos los resultados de esos controles complementarios”, comentó Pérez.

El ministerio exhorta a la población a que en caso de presentar erupción en la piel o picazón luego de un baño en el río, “se sugiere lavar la piel con agua corriente y, en caso de persistir, consultar en un centro de salud”.