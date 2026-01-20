En las primeras semanas de este año, Colonia del Sacramento y los principales balnearios del departamento se han visto colmados por turistas que eligieron el oeste del país para disfrutar de sus vacaciones.

Operadores turísticos de las playas de Costa del Inmigrante, que comprende balnearios como Fomento, Los Pinos y Blancarena, entre otros, al igual que sus colegas de Santa Ana, Artilleros y El Ensueño, destacan que “las reservas de casas para alquilar están completas” para todo enero, algo que no sucedía desde hace varios años.

En tanto, la Cámara Hotelera de Colonia divulgó los datos de ocupación de hoteles del departamento en esta primera quincena de 2026. En efecto, la ocupación en Colonia del Sacramento fue de un 74%, un punto por debajo al registrado en el mismo período que el año pasado.

Si se desglosa esos números con respecto a las categorías hoteleras, se percibe que los hoteles de cuatro y cinco estrellas alcanzaron una ocupación del 72% (73% en 2025); de tres estrellas, 68% (74% en 2025); las posadas un 82% (77% en 2025), y los hoteles de dos estrellas y hostel, 81% (87% en 2025).

Con respecto a las nacionalidades, 24% de los que llegaron a la capital departamental fueron uruguayos (29% en 2025); 36% argentinos (31% en 2025); 24% brasileños (23% en 2025), y 16% de otras nacionalidades (17% en 2025).

Respecto a la zona este del departamento, allí se registró un 50% de ocupación hotelera, un punto por encima a lo registrado en 2025. El 85% fueron visitantes uruguayos, 9% argentinos, 4% brasileños y 2% de otras nacionalidades.

En la zona oeste, la ocupación fue del 52%, 8% por encima a lo registrado durante el mismo período que el año pasado. Las nacionalidades fueron las siguientes: 33% uruguayos, 28% argentinos y 31% brasileños.