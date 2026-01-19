En menos de un año, el sector metalúrgico del departamento de Colonia perdió cerca de 1.100 puestos de trabajo tras los cierres de las empresas Yazaki y Cla Sienz, que funcionaban en la capital de ese departamento.

Yazaki cesó intempestivamente sus actividades en enero de 2025, provocando el desempleo de más de un millar de trabajadores colonienses. En tanto, a poco de culminar ese año, la empresa Cla Sienz anunció que dejaría de operar en la planta industrial que posee en la zona franca de Colonia del Sacramento, afectando de ese modo la continuidad laboral de unas 80 personas.

En ese contexto, el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA) Carlos Martínez dijo a la diaria que 2026 arranca “con perspectivas complejas” en el ámbito laboral, “por el modo en que se ha venido profundizando la crisis industrial en nuestro departamento” en los últimos años. “Se han aplicado paliativos”, como el régimen de seguro de paro especial para los trabajadores de Yazaki, pero “no se han generado inversiones que creen puestos de trabajo” en Colonia.

Martínez agregó que el régimen de seguro de paro especial concedido a los trabajadores metalúrgicos de esa localidad “permitió que ellos sigan inyectando dinero en la economía local, principalmente en el comercio”, por lo cual “el seguro de desempleo no sólo es para esas personas que se quedaron sin trabajo, sino que es un seguro de desempleo al desempleo colectivo y una frenada del impacto que podría significar el desangre de más pérdida de puestos de trabajo en forma colateral en los comercios”. En ese sentido, consideró que el gobierno deberá disponer beneficios similares para los trabajadores de Cla Sienz.

Asimismo, Martínez solicitó que el gobierno departamental aplique descuentos en los tributos a quienes han perdido su fuente de trabajo, tal como lo ha hecho con los propietarios de hoteles, a quienes se les ha aplicado descuentos de un 20% en el pago de la contribución inmobiliaria desde el inicio de la la pandemia por covid-19 hasta el presente. “Nosotros hemos solicitado esos tipos de beneficios para las personas desempleadas, pero no hemos obtenido respuesta por parte de la intendencia”, expresó Martínez. “Entendemos también que hay posibilidades para que los gobiernos departamentales puedan darle una mano a la población cuando queda desocupada, de la misma forma que se hace con los empresarios, porque siguen dejando sus aportes en el comercio, en la microeconomía interna de la comunidad coloniense”, subrayó.