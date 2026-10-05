5k de INJU: la carrera que convoca a jóvenes de todo el país, este miércoles, en Juan Lacaze

Con carreras en los 19 departamentos, el Instituto Nacional de la Juventud busca poner en agenda pública “la prevención de la violencia desde otra perspectiva”.

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Bajo la consigna “La violencia no corre más”, el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) viene desarrollando 19 carreras en todo el territorio nacional, denominadas 5k INJU.

En ese marco, este miércoles a partir de las 15.00, se desarrollará en Juan Lacaze la carrera correspondiente al departamento de Colonia, que tendrá como punto de partida y de finalización la rambla, con un recorrido por calles céntricas de la ciudad.

El INJU informó que el objetivo de estas carreras “es poner en agenda pública la prevención de la violencia desde una perspectiva que reconoce a adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y protagonistas de la transformación de sus comunidades”.

La propuesta contempla la realización de las 19 carreras entre octubre y noviembre. Las actividades están abiertas a personas mayores de 13 años. Además, todas las personas inscriptas deberán presentar una constancia médica que certifique su aptitud para realizar la carrera.

La inscripción puede realizarse a través de un formulario en línea, en el que se debe seleccionar el departamento donde se desea participar. También es posible anotarse el mismo día de la carrera, presentando la documentación requerida. Asimismo, está habilitada la inscripción grupal para grupos de más de cinco personas. Para inscribirse podés ingresar aquí.