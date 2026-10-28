Eté & Los Problems actuarán en Colonia del Sacramento para celebrar sus 20 años de trayectoria

La banda uruguaya se presentará el viernes 13 de noviembre en el Centro Cultural Bastión del Carmen, con un repertorio que recorrerá su discografía; Espirales abrirá la noche.

Eté & Los Problems volverá a Colonia del Sacramento el viernes 13 de noviembre, con un concierto en el Centro Cultural Bastión del Carmen, en el marco de la celebración de sus 20 años de trayectoria. La presentación comenzará a las 21.00 y tendrá como banda invitada a Espirales.

El espectáculo propone un recorrido por la discografía del grupo liderado por Ernesto Tabárez, que se reencontrará con el público coloniense en una presentación con la banda completa. Las puertas del teatro abrirán a las 19.30 y, desde esa hora, los jardines del recinto contarán con una propuesta gastronómica y de bebidas a cargo de Casa Viera.

La actuación en Colonia llega después de un año significativo para la banda, que celebró sus dos décadas de historia con un concierto en el Teatro de Verano Ramón Collazo de Montevideo, el 29 de noviembre de 2025. El espectáculo reunió a unas 3.500 personas y contó con la participación de invitados de distintos ámbitos de la música uruguaya.

Fundada en 2005, Eté & Los Problems construyó una trayectoria que la convirtió en una de las referencias del rock uruguayo contemporáneo. A lo largo de ese camino publicó distintos trabajos discográficos y consolidó un repertorio en el que conviven la intensidad del rock, la búsqueda poética y las canciones de fuerte conexión con su público.

Las entradas para el concierto en el Bastión del Carmen se encuentran disponibles en Redtickets.