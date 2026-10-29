Homenaje a Julio Escudero Mattos a 50 años de su desaparición, este jueves en Nueva Helvecia

Se cumplen 50 años de la desaparición de Julio Escudero Mattos, militante sindical bancario y del Partido Comunista del Uruguay, detenido y desaparecido en Montevideo en 1976 durante la última dictadura.
En ese marco, este jueves, el colectivo Nueva Helvecia por Verdad y Justicia, convoca a un encuentro sin consignas ni banderas partidarias, en homenaje al vecino neohelvético desaparecido hace medio silgo.
El encuentro será a las 18.00 en la intersección de las calles Julio Escudero y Nibia Sabalsagaray.
Familiares, amigos y compañeros de Julio sostienen desde hace 50 años “un reclamo tan significativo como elemental: saber su destino para que de esa forma pueda descansar en paz”, comunicó la agrupación que lleva su nombre, que corresponde al Partido Comunista de la ciudad helvética y de Colonia Valdense.
Escudero nació en Nueva Helvecia en 1943. En su juventud estuvo vinculado con el herrerismo, pero posteriormente se alejó de esa corriente política, ingresó a la banca privada y comenzó su militancia sindical. Con el tiempo se incorporó al Partido Comunista del Uruguay.
En octubre de 1976 fue detenido en Montevideo y desde entonces permanece desaparecido.