Homenaje a Julio Escudero Mattos a 50 años de su desaparición, este jueves en Nueva Helvecia

Durante el homenaje en Nueva Helvecia a Julio Escudero Mattos, en el día de su cumpleaños 80 (archivo, mayo de 2023).

La actividad es organizada por el colectivo Nueva Helvecia por Verdad y Justicia.

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29 de octubre de 2026 - 1 minuto de lectura

Se cumplen 50 años de la desaparición de Julio Escudero Mattos, militante sindical bancario y del Partido Comunista del Uruguay, detenido y desaparecido en Montevideo en 1976 durante la última dictadura.

En ese marco, este jueves, el colectivo Nueva Helvecia por Verdad y Justicia, convoca a un encuentro sin consignas ni banderas partidarias, en homenaje al vecino neohelvético desaparecido hace medio silgo.

El encuentro será a las 18.00 en la intersección de las calles Julio Escudero y Nibia Sabalsagaray.

Familiares, amigos y compañeros de Julio sostienen desde hace 50 años “un reclamo tan significativo como elemental: saber su destino para que de esa forma pueda descansar en paz”, comunicó la agrupación que lleva su nombre, que corresponde al Partido Comunista de la ciudad helvética y de Colonia Valdense.

Escudero nació en Nueva Helvecia en 1943. En su juventud estuvo vinculado con el herrerismo, pero posteriormente se alejó de esa corriente política, ingresó a la banca privada y comenzó su militancia sindical. Con el tiempo se incorporó al Partido Comunista del Uruguay.

En octubre de 1976 fue detenido en Montevideo y desde entonces permanece desaparecido.