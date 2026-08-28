Inauguran calle Julio Escudero en Nueva Helvecia, en homenaje al militante desaparecido en la última dictadura, este domingo

Este domingo, el nomenclátor de Nueva Helvecia incorporará el nombre de Julio Escudero Mattos, militante sindical bancario y del Partido Comunista del Uruguay, detenido y desaparecido en Montevideo en 1976 durante la última dictadura. El acto de inauguración de la calle que llevará su nombre se realizará a las 11.00, en la intersección con Nibia Sabalsagaray, también militante comunista oriunda de esa localidad, que fue asesinada en un establecimiento militar en ese mismo período histórico.

La actividad es convocada por el Municipio de Nueva Helvecia y el Colectivo Nueva Helvecia por Verdad y Justicia, y contará con la participación de familiares, amigos y compañeros de Escudero, además de integrantes de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU).

Escudero nació en Nueva Helvecia en 1943. En su juventud estuvo vinculado con el herrerismo, pero posteriormente se alejó de esa corriente política, ingresó a la banca privada y comenzó su militancia sindical. Con el tiempo se incorporó al Partido Comunista del Uruguay.

En octubre de 1976 fue detenido en Montevideo y desde entonces permanece desaparecido. Según recordó el escritor e investigador neohelvético Omar Moreira en una entrevista publicada por la diaria, sus compañeros habían establecido que, si Escudero no concurría a una reunión y no aparecía durante las horas siguientes, podía significar que había sido detenido.

Su desaparición también tuvo repercusiones en Nueva Helvecia, donde familiares, amigos y compañeros participaron en la búsqueda de información sobre su destino. Una de las versiones recogidas por Moreira señalaba que una persona detenida y sometida a torturas habría visto la cédula de identidad de Escudero en poder de sus captores. Hasta el momento, su cuerpo no ha sido encontrado.

Un camino que comenzó en la Junta Departamental

La llegada del nombre de Escudero al nomenclátor de Nueva Helvecia tiene, además, un antecedente institucional que se remonta a 2020 y 2021. Un grupo de vecinos había planteado la posibilidad de denominar una calle de la ciudad con su nombre. Sin embargo, la iniciativa encontró un obstáculo en la normativa departamental: la ordenanza de nomenclátor establecía que, para utilizar el nombre de una persona, debía haber transcurrido al menos un año desde su fallecimiento.

El problema es que esa disposición no contempla la situación particular de los detenidos desaparecidos durante el período del terrorismo de Estado, cuyo destino y fecha de fallecimiento, precisamente, no pueden determinarse. A partir de ese caso, ediles del Frente Amplio promovieron en la Junta Departamental de Colonia una modificación de la ordenanza. El planteo buscaba que los detenidos desaparecidos vinculados con el departamento pudieran ser incluidos en el nomenclátor departamental, independientemente del requisito temporal establecido para otros casos.

En diciembre de 2021, la Junta Departamental aprobó el cambio. El nuevo texto incorporó un aditivo que habilitó la inclusión como nombres de calles de las personas detenidas desaparecidas que integran la nómina oficial de la Oficina de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República.

La iniciativa contó con los votos de ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio, mientras que los dos ediles que tenía el Partido Colorado en ese momento se abstuvieron. En aquella oportunidad, el entonces edil colorado Gabriel Gabbiani explicó que su abstención respondía a aspectos formales vinculados con la forma en que se habían presentado los proyectos y no a una oposición a que una calle de Nueva Helvecia llevara el nombre de Escudero.

Cinco años después de aquella modificación normativa, el nombre de Julio Escudero finalmente quedará incorporado al espacio público de su ciudad de origen.