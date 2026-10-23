Propietario de +Colonia se reunirá con el presidente Orsi y el intendente Rodríguez por acuerdos con Praxis y WorkNomads

Bancada de ediles del FA de Colonia aún no recibió respuesta tras la solicitud de reunión con el presidente de la República para analizar “la situación en torno al proyecto”.

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El lunes 26, el propietario de +Colonia, Eduardo Bastitta, mantendrá un encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, tras los acuerdos alcanzados entre su empresa y las comunidades Praxis y WorkNomads.

Según supo la diaria, en horas de la mañana el empresario argentino se reunirá con el jefe comunal en Colonia y luego, por la tarde, mantendrán en Montevideo un encuentro con el presidente Orsi.

Tal como informó la diaria, el proyecto urbanístico, que se viene desarrollando en El Calabrés, cerró un acuerdo con WorkNomads, una empresa de ingeniería, consultoría y servicios remotos que funciona como una comunidad global de profesionales y nómadas digitales, definida como “una nación sin país”.

Además, el mes pasado tomó estado público el acuerdo con Praxis, que, en principio, alcanzaría una inversión de 1.000 millones de dólares en las instalaciones que se vienen desarrollando en las costas del Río de la Plata.

Esta semana, la Comisión de Seguimiento del Proyecto +Colonia, conformada por el director de Ambiente y Planificación de la Intendencia de Colonia, Miguel Asqueta; los ediles Alejandro Fiorini (Partido Nacional, PN), Federico Olaverry (Frente Amplio, FA) y Malvina Saret (Partido Colorado, PC), y un representante de la empresa, se reunió nuevamente para analizar los avances de las obras.

Durante el encuentro, se solicitó la habilitación para avanzar en edificaciones en dos nuevas manzanas correspondientes al mismo predio. Según los empresarios, la construcción que se viene desarrollando alcanzó un avance superior al 60%.

La empresa comunicó que a mediados de 2027 tendrá disponibles 500 unidades residenciales para entregar en las obras que viene desarrollando en el lugar, denominadas Quartier y El Muelle II.

Una inversión en debate

Tras conocerse la noticia del acuerdo alcanzado entre +Colonia y Praxis, tanto a nivel local como nacional se generó un debate político sobre sus condiciones, sus posibles efectos en el territorio y el perfil de la comunidad que pretende instalarse en el departamento.

Según un comunicado emitido por +Colonia, Praxis proyecta invertir más de 1.000 millones de dólares durante los primeros años y prevé que sus primeros residentes lleguen a partir de 2027.

Los primeros cuestionamientos llegaron desde la bancada del FA en la junta coloniense. En ese sentido, Pedro Leizagoyen, que hasta ese momento era integrante de la comisión, dijo que “no tenía ninguna información sobre el acuerdo”.

Uno de los principales cuestionamientos del edil apuntaba al perfil de las personas que integran Praxis y al modelo de comunidad que podría instalarse en Colonia. Leizagoyen sostuvo que “se trata de un grupo muy cerrado, con posturas ultraconservadoras, todos pertenecientes a un mismo sistema de formas de vivir, de formas de entender la civilización y el mundo”.

Acto seguido, la bancada de ediles del FA emitió un comunicado para pedir información al gobierno nacional, luego de que, en el marco de su visita oficial a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Yamandú Orsi se reuniera con el CEO de Praxis, Dryden Brown.

El comunicado expresaba que “se solicitaría una reunión con el presidente para conocer las implicancias económicas, sociales, territoriales y políticas del acuerdo”. Hasta el momento, ese encuentro no se ha concretado.

Posteriormente, en diálogo con la diaria, la diputada del FA Cecilia Badín consideró que “la llegada de inversiones inmobiliarias puede ser positiva para el departamento”, pero reclamó “conocer los detalles del acuerdo entre Praxis y +Colonia”.

Badín manifestó que Colonia necesita crecer y que, desde el punto de vista estrictamente inmobiliario, considera positiva la llegada de inversiones. Sin embargo, la diputada apuntó que “no están en una zona liberada del país para que puedan hacer lo que ellos quieran”.

Por su parte, la diputada del PC Nibia Reisch dijo que pedirá una reunión entre todos los legisladores del departamento “para intercambiar información y analizar las gestiones a realizar en conjunto”. En ese sentido, la diputada también solicitará un encuentro con el gobierno nacional.

En tanto, el diputado del PN Mario Colman valoró el acuerdo como una oportunidad para Colonia y calificó positivamente el anuncio de una inversión de esa magnitud. Sin embargo, sostuvo que las interrogantes sobre Praxis y las características del proyecto “deben ser respondidas por las empresas involucradas y analizadas por los organismos competentes”.

Colman afirmó que los integrantes de Praxis “estarán sujetos a las mismas normas que cualquier otra persona o empresa en Uruguay” y añadió que +Colonia “no se transformará en un barrio privado”.