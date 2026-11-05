Centro Esperanza “está jurídicamente apto” para ampliar servicios aunque carezca de permisos del MSP, según Intendencia de Colonia

Firma de acuerdo entre la Intendencia de Colonia y la Universidad Claeh, 4 de noviembre de 2026.

Ante críticas de la dirección departamental del ministerio, la comuna de Colonia defendió la continuidad y ampliación del servicio.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El jueves 4, en el Salón de Actos de la Intendencia de Colonia, se llevó a cabo la firma del convenio entre la Universidad Claeh y la comuna coloniense, que apunta a la ampliación de los servicios de salud mental y adicciones que lleva adelante el Centro Esperanza, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, que encabeza Ricardo Planchón.

En el encuentro estuvieron presentes el intendente coloniense, Guillermo Rodríguez, la secretaria general de la comuna, María Belén Rico, el rector de la Universidad Claeh, Carlos de Cores Helguera, y el propio Planchón.

El convenio alcanzado pretende iniciar una serie de acciones orientadas al fortalecimiento de dispositivos comunitarios en salud mental y acompañamiento psicosocial en el departamento de Colonia.

Bajo el nombre “Colonia tiene esperanza”, el plan contiene 14 acciones que desarrollará ese centro para “ampliar los servicios de salud mental y adicciones, fortalecer la prevención y promover la reinserción social en todo el departamento, sumando personal capacitado y especializado”.

En ese marco, la comuna invertirá alrededor de 380.000 pesos, junto con la Universidad Claeh, para la contratación de especialistas que estarán a disposición durante la duración del contrato, que tendrá un año de validez.

Planchón valoró el acuerdo alcanzado en un tema “que nos preocupa mucho” y en el que “venimos trabajando desde hace mucho tiempo en conjunto con el intendente”. “Me emociona y me motiva al ver que no estamos por el camino erróneo”, expresó Planchón.

El director de Desarrollo Humano de la comuna comentó que el gobierno departamental “hace un esfuerzo muy grande”, porque la inversión realizada “se hace 100% con los recursos departamentales, destinando una suma muy importante al área de salud mental”.

Sobre la atención prevista, Planchón comentó que “los pacientes con diagnósticos con patologías oncológicas viven momentos de incertidumbre, de inseguridad, de no saber qué va a pasar”. En ese sentido, dijo que el Centro Esperanza “va a dispensar atención para que esa persona durante todo el proceso no se encuentre sola, sea el proceso de cirugía, quimioterapia, radiología; nos comprometemos a estar acompañando, en forma gratuita y con atención rápida, tanto con los pacientes como con los familiares”.

Planchón indicó que además de los profesionales que se unirán al Centro Esperanza luego del convenio firmado con la Universidad Claeh, el intendente Rodríguez “ha dispuesto el ingreso por llamado a concurso de seis profesionales que estarán a disposición del centro”. “En total contaremos con alrededor de 20 profesionales vinculados al área de la salud mental”, valoró.

Además, agregó que seguirán “trabajando para descentralizar el Centro Esperanza y que llegue a otras localidades, como Carmelo, en donde está en construcción, y la zona este del departamento”.

La respuesta a los cuestionamientos de Berardo

Al finalizar el encuentro, en diálogo con medios locales, Planchón se refirió a los cuestionamientos de la directora departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Silvia Berardo, con respecto a la ampliación de los servicios del Centro Esperanza. Al respecto, manifestó: “No vamos a entrar en controversia con la directora”.

No obstante, dijo que en estas cuestiones “necesitamos respuestas rápidas, concretas, y no podemos seguir esperando”. Agregó que Berardo “comete algunos errores en sus comentarios”, pero “queremos trabajar con todos y avanzar en estos temas tan relevantes para la sociedad”.

Planchón señaló que la Intendencia de Colonia “está jurídicamente apta para avanzar en estos acuerdos y para trabajar en los temas”. El director de la comuna dijo que “él pagó de su propia cuenta personal el permiso ante el MSP para que el gobierno departamental tenga la habilitación correspondiente”.

Con relación al dispositivo Ciudadela, herramienta de la Junta Nacional de Drogas (JND) destinada a la atención de personas con consumo problemático de sustancias, en cuyo marco el Centro Esperanza comenzó a funcionar en julio de 2023, Planchón comentó que “el convenio culminó el 1° de marzo de 2025”.

El director de la comuna explicó que, hasta esa fecha, la intendencia disponía el 80% de los recursos, mientras que la JND invertía dos millones de pesos. Al vencer ese convenio, “el gobierno departamental dispone el 100% de los recursos económicos para que el centro siga adelante”.

“Estamos ante un tema tan sensible que no podemos entrar en conflictos entre instituciones ni entre organismos del Estado”, consideró Planchón.

Por su parte, Sebastián Olaverri, referente médico del Centro Esperanza y director del Hospital de Colonia en el anterior período de gobierno nacional, dijo que el convenio que existió en ocasión de la apertura del Centro Esperanza en 2023, “caducó en marzo de 2025” y, a partir de ese momento, “el aporte que brindaba la JND dejó de existir y no se aporta más”.

“Desde esa fecha hemos hecho al menos cinco intentos por renovar el convenio, pero no hemos llegado a un acuerdo”, dijo Olaverri.

El profesional explicó que la intendencia hizo ese convenio en conjunto con el MSP y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, “porque yo era parte directa al ser director del hospital coloniense en ese momento”.

“Se han tergiversado un poco las cosas; se habló de habilitaciones de todo tipo, y nosotros no tenemos ninguna habilitación, todo está en trámite y por temas burocráticos lo estamos esperando”, añadió.

Olaverri manifestó que, desde su inauguración en 2019, “el hospital no tiene ninguna habilitación y están todas en proceso”. “Muchas las tuve que realizar yo como director” de ese centro hospitalario, apuntó.

Consultado acerca de si el Centro Esperanza puede trabajar sin contar con las habilitaciones del MSP, Olaverri dijo que “se puede trabajar en estos temas de salud si las habilitaciones están en trámite, como las tiene el Centro Esperanza”.