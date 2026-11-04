Colonia Cosmopolita celebra sus 150 años con dos jornadas de música y espectáculos, este fin de semana

Catherine Vergnes, Los Fatales, Copla Alta y La Penúltima serán algunos de los artistas que actuarán el sábado 7 y el domingo 8, con entrada gratuita.

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Colonia Cosmopolita celebrará este sábado 7 y domingo 8 sus 150 años de fundación con un fin de semana de música, espectáculos y encuentros. La propuesta incluirá actuaciones de artistas y grupos locales y nacionales, actividades recreativas, feria artesanal y gastronomía, con entrada gratuita durante ambas jornadas.

Colonia Cosmopolita está ubicada a unos cinco kilómetros de Juan Lacaze y a una distancia un poco mayor de Rosario, en el departamento de Colonia. El lugar elegido para los festejos es el predio del Centro de Rehabilitación Ecuestre El Tornado, recinto donde se desarrolla la Fiesta del Gaucho, que tiene como padrino a Cristian Cebolla Rodríguez.

La programación comenzará el sábado 7 a las 14.00 con el acto de apertura. Luego se presentará la Orquesta Municipal de Colonia, seguida por Santi Wirth y su banda. La jornada continuará con las actuaciones de Catherine Vergnes y Los Fatales, y culminará con DJ Martín Catramado.

El domingo 8, las actividades comenzarán en la mañana con una correcaminata por la localidad. Al mediodía se realizará un almuerzo con asado con cuero y ensaladas, y posteriormente se sucederán los espectáculos musicales.

La programación dominical incluirá al Núcleo del Sodre de Juan Lacaze, denominado Un Niño, un Instrumento; Viento Sur; Ensamble; Amigos Candombe; Charrúa Rock; De Vuelta al Pago: Canciones de Nuestra Tierra; Copla Alta y La Penúltima, encargada del cierre.

Durante las dos jornadas también habrá feria artesanal, plaza de comidas, juegos inflables para niños y estacionamiento para quienes concurran a los festejos.