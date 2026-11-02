Los Tipitos llegan a la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento el próximo sábado

La banda argentina cerrará el ciclo 2026 del formato carpa cerrada propuesto por la gestión del antiguo complejo taurino.

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El sábado 7 a las 21.00, la banda argentina con más de 30 años de trayectoria Los Tipitos llegará a la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento para presentar un repertorio cargado de temas clásicos y nuevas canciones.

En esa jornada el grupo nacido en Mar del Plata cerrará el ciclo Tanda, una propuesta de música en vivo organizada por el Consorcio Plaza de Toros que se realizó en una carpa cerrada instalada en el ruedo central, donde participaron varios grupos nacionales e internacionales.

En ese marco, Los Tipitos repasarán todos sus éxitos y presentarán adelantos de Boludo, su nuevo disco.

Los promotores del ciclo señalaron que Tanda logró consolidarse como una propuesta para disfrutar de espectáculos en vivo “en un espacio singular”. “Es una excusa perfecta para escaparse y reconectar con la energía de los shows en vivo”, destacaron los organizadores.

Las entradas se pueden conseguir en Redtickets o en la boletería de la plaza.