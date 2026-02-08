El ambiente siestero que hubiera definido a cualquier otra jornada de fin de semana de verano en Juan Lacaze fue interrumpido este sábado con la llegada de una treintena de ómnibus cargados de militantes del Frente Amplió (FA), que arribaron a la ciudad coloniense para participar del acto del 55º aniversario de la fuerza política.

La peregrinación llegó hasta esa localidad coloniense, en la que una amplísima mayoría de sus habitantes sigue comulgando con esa fuerza política, más allá de que el ocaso de sus principales fuentes de trabajo haya ocurrido en los gobiernos encabezados por el FA. Es que, si bien los sabaleros viven con desazón el presente de esa localidad, la mayor parte de ellos no responsabilizan a esa fuerza política del destino de las industrias que se volvieron obsoletas y poco competitivas ante la competencia extranjera; de todos modos, sí han reclamado alguna ayuda mayor a sus correligionarios -como la llegada de alguna inversión que se traduzca en puestos de empleos-, teniendo en cuenta esa histórica fidelidad.

En esta oportunidad, la liturgia frenteamplista se desarrolló en el predio de la ex plaza de Deportes que durante décadas funcionó al costado de la ex industria textil Campomar y Soulas, la cual también entró en decadencia con el declive de esa empresa. No obstante, ese lugar, que llegó a transformarse en algo desolador, se transformó con el devenir de las décadas en el actual Espacio Público Integrador.

Entre la militancia que llegó desde todos los puntos del país, había una cantidad importante de los referentes más conocidos del FA, incluyendo a legisladores y varios ministros, así como a viejos dirigentes, como el lacazino Alberto Couriel y el ex diputado coloniense Orlando Gil Solares, que superan los 90 años de edad. Asistieron, entre otros, los ministros José Carlos Mahía (Educación y Cultura), Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social), Tamara Paseyro (Vivienda y Ordenamiento Territorial), Lucía Etcheverry (Transporte y Obras Públicas), Cristina Lustemberg (Salud Pública), Pablo Menoni (Turismo), el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República (OPP), Rodrigo Arim; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; y varios legisladores, entre ellos, el senador Nicolás Viera, oriundo de Rosario, Colonia.

En Juan Lacaze Colonia, acto por los 55 años del Frente amplio Foto: Sebastián Sabalsagaray

Locatarios

Las presidentas de la mesa departamental del FA y del comité de base local, que lleva el sugestivo nombre de El Bastión, Analía Vila y Silvia Chauvie, respectivamente, fueron las encargadas de iniciar la parte oratoria. Ambas agradecieron que se hubiera conferido a Juan Lacaze la posibilidad de organizar el acto aniversario y destacaron la numerosa presencia de la militancia, que arribó desde distintos puntos del país. Chauvie también hizo referencia a temas actuales, y expresó “solidaridad con los pueblos de Venezuela y Cuba” ante el avance “imperialista” desarrollado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la misma línea que sus antecesoras, el alcalde local Darío Brugman manifestó: “No se imaginan la felicidad que tenemos de recibir tanta gente aquí. Es una gran distinción que nos hace el FA”, por lo cual “nos sentimos muy, felices, muy orgullosos y contentos de cuántos logros se han logrado en esta ciudad a partir de su enorme militancia”.

Por otro lado, Brugman dijo que “ahora”, con la implementación del nuevo presupuesto quinquenal, “comienza la verdadera historia de nuestro gobierno nacional del FA”, y destacó el apoyo obtenido por parte del gobierno nacional a los distintos proyectos que ha presentado ese municipio. Además, el alcalde sabalero reclamó “compromiso” a “los compañeros”, porque “todos somos gobierno” y “cada uno de nosotros puede hacer cosas sencillas” para “cambiar la vida de la gente”.

Brugman también adelantó que, a nivel local, hay “algunas noticias interesantes, positivas, que van por buen camino, como obras importantes que se están manejando”, así como avances “en el tema portuario”. “Por supuesto que la importante debilidad de Juan Lacaze es la crisis de trabajo que vivimos después del cierre de las industrias, porque, aparte de ser la capital nacional de FA, Juan Lacaze era la capital nacional de la industria. Y esa etapa ya fue, pero no es la muerte, por la vida que viene después”, expresó.

A su turno, el presidente del FA, Fernando Pereira, inició su intervención con un análisis de la situación internacional. “Estamos viviendo en un mundo complejo”, afirmó, y cuestionó el rol de Estados Unidos en América Latina. Pereira reivindicó una línea histórica de la coalición de izquierda: “Nos definimos antiimperialistas desde el día uno”.

Asimismo, Pereira sostuvo que el FA ha condenado “abiertamente, sin taparnos la cara, sin escondernos, el genocidio en Gaza, imperdonable para la humanidad”, y subrayó que esa postura “no tiene nada que ver con el antisemitismo”. El presidente de la fuerza política también expresó solidaridad con Cuba frente a la profundización del bloqueo realizado por Estados Unidos, al que calificó como un “asedio” de un “imperialismo brutal”. “Somos un partido de ideas, de valores y de principios”, dijo Pereira, e hizo hincapié “en el internacionalismo” que ha caracterizado al FA.

Fernando Pereira en Juan Lacaze Colonia, acto por los 55 años del Frente amplio Foto: Sebastián Sabalsagaray

A la hora de detenerse a analizar el contexto nacional, Pereira se refirió al primer año de gobierno encabezado por Yamandú Orsi y a las tensiones que surgen en el propio electorado de izquierda. “Hay muchos compañeros y compañeras que tienen críticas para hacer al FA”, pero “lejos de enojarnos, tenemos que salir a escucharlos”, reflexionó.

Pereira rechazó la idea de que el gobierno de Orsi “sea tibio”. “A veces escuchamos decir que el gobierno es tibio, y permítanme discrepar”, porque la mayor carga impositiva recae “sobre los sectores de mayores ingresos y las grandes empresas”, expresó, a la vez que reivindicó el rol redistributivo del Estado: “No puede demonizarse la palabra impuestos en un país que quiere abatir la pobreza infantil, en un país que quiere educación de calidad, en un país que quiere salud para todos”.

En esa línea, destacó las políticas dirigidas a la infancia y a la educación. Recordó el bono escolar para hogares de menores ingresos y sostuvo que, junto a otras medidas de acompañamiento, permitió que “volvieran más de 50% de los niños que habían desertado a la escuela pública”.

Además, Pereira defendió la negociación colectiva y la recuperación salarial desarrollada durante los anteriores gobiernos de izquierda. “Solo en los cuatro gobiernos del FA los trabajadores recibieron aumento real del salario en el primer año de gobierno, y este no fue la excepción”, aseguró, en contraste con el período anterior, en el que hubo una pérdida de poder adquisitivo en la primera etapa del gobierno. En esa línea, Pereira definió al gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) como “la media década perdida”.

En el tramo final de su discurso, Pereira hizo referencias directas a las tradiciones de izquierda y sindical de Juan Lacaze, destacando los altos niveles de votación que ha logrado el FA a lo largo de la historia. Además, anunció que en esa localidad el actual gobierno invertirá “15 millones de dólares entre este año y el año que viene para terminar la obra de saneamiento que el gobierno anterior dejó arruinada”, lo que despertó fuertes aplausos por parte de la numerosa audiencia.

Al momento del cierre, y como ocurre en todo buen ritual, Pereira apeló a la memoria y al futuro de esa fuerza política. “Hay esperanza, hay futuro, y el futuro en el Uruguay se sigue llamando Frente Amplio”, resaltó.

En Juan Lacaze Colonia, acto por los 55 años del Frente amplio Foto: Sebastián Sabalsagaray

