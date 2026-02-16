La capacidad hotelera de Colonia del Sacramento estuvo a tope este último fin de semana, en la antesala del feriado de Carnaval. En efecto, según informaron desde la Cámara Hotelera de Colonia a la diaria, el sábado 14 la ocupación llegó al 97%, mientras que el domingo 15 descendió levemente y se ubicó en el 94%.

En tanto, este lunes los hoteles de esa ciudad contaron con el 88% de su capacidad ocupada. Para el martes 17, último día del feriado, la presencia de visitantes en establecimientos hoteleros se reducirá al 47%.

Los guarismos alcanzados en el feriado y en los dos días previos supera a los alcanzados el año pasado en igual período.

En estos días, las calles de esta localidad también reflejan la alta presencia de turistas que llegaron desde distintos puntos de Uruguay, pero también desde las vecinos Argentina y Brasil, así como de destinos bastante más alejados, especialmente de Europa y Estados Unidos.