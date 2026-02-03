La Cámara Hotelera de Colonia presentó un informe con los registros de ocupación en la segunda quincena de enero. De acuerdo con esos datos, la ocupación en los hoteles Colonia del Sacramento fue de un 70% en ese período, cuatro puntos por debajo de lo registrado en la primera quincena del corriente año. En tanto, si se compara con igual período que el año pasado (66%), hubo un aumento de cuatro puntos porcentuales.

Si se analiza la presencia de turistas según la categoría de los hoteles, se desprende que los hoteles de cuatro y cinco estrellas alcanzaron una ocupación del 69% en ese período (65% en 2025); en los hoteles tres estrellas se registró un 64% (65% en 2025); en posadas, hubo una ocupación de 77% (68% en 2025), mientras que en hoteles de dos estrellas y hosteles la ocupación alcanzó el 77% (76% en 2025).

Respecto de las nacionalidades de quienes se hospedaron en la capital de ese departamento en esos días: 38% fueron uruguayos (37% en 2025), 42% argentinos (37% en 2025), 10% brasileños (16% en 2025) y 10% de otras nacionalidades (10% en 2025).

En tanto, en los hotelees de la zona este del departamento, donde hubo una ocupación del 38% (37% en 2025), el 90% fueron uruguayos (82% en 2025), el 7% argentinos (15% en 2025) y el 3% de otras nacionalidades (3% en 2025). Finalmente, la cámara hotelera coloniense informó que en la zona oeste de ese departamento hubo una ocupación del 54% en ese período (73% en 2025), sin ofrecer detalles sobre el origen de los visitantes.