El lunes 2, en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), se desarrollará una reunión en la cual participarán representantes de la dirección del frigorífico Establecimiento Colonia, del sindicato de trabajadores de esa empresa y del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de analizar la situación laboral en esa industria.

Tal como informó la diaria, el jueves 19, a través de mensajes de Whatsapp, la dirección del frigorífico Establecimiento Colonia, propiedad de la empresa Marfrig, informó que el personal de ese frigorífico ingresaba en período de licencia por tiempo indeterminado a partir de este martes, sin especificar cuál será la situación de aquellos trabajadores que ya usufructuaron los días correspondientes a ese beneficio.

Tras ello, la dirección del sindicato de trabajadores de esa empresa, la Asociación Laboral de Empleados de Establecimiento Colonia (Alpec), afiliada a la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica), solicitó a la gerencia del establecimiento información sobre las razones que motivaron esa determinación y sobre el tiempo que se extenderá. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron respuesta, según relató Mariano Ebert, referente del sindicato, a la diaria. “La dirección de la empresa no nos ha dado ningún motivo y ninguna explicación sobre esta licencia que se resolvió en forma unilateral”, añadió. “Estamos en una situación de incertidumbre, porque tampoco nos ha dicho si aquellos trabajadores que ya utilizaron los días de licencia pasarán al seguro de paro”, expresó.

En tanto, para el gremio cárnico, detrás de esa determinación de Marfrig existe una estrategia de la empresa para presionar hacia una baja en el precio de la hacienda, en un contexto de baja productividad a nivel de toda la industira cárnica. Según expresó a la diaria el presidente de la Foica, Martín Cardozo, la decisión de mandar a licencia al personal de Establecimientos Colonia está motivada por “la baja de actividad de los frigoríficos a nivel general, el precio alto de la hacienda, y a la presencia de un gerente en esa planta frigorífica que tiene una mirada antisindical y que promueve la división entre los trabajadores”.

“Nosotros no creemos que vaya a cerrar el frigorífico de Tarariras, porque no hay problemas de trabajo ni problemas estructurales económicos de la empresa ni del grupo económica, sino que esa medida responde a una estrategia para presionar y lograr mejores condiciones”, concluyó Cardozo.