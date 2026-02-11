Este año, el Fondo de Desarrollo del Interior que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República destinará casi 16 millones de pesos más que el año anterior para la ejecución de obras en el departamento de Colonia.

Según comentó el director de Descentralización de la OPP, José Manuel Arenas a la diaria, este año habrá un aumento de asignaciones presupuestales de esa dependencia para los distintos proyectos que se ejecutan en convenio con las distintas intendencias del país.

En el caso de Colonia, las partidas correspondientes al FDI tendrán un aumento de casi 16 millones de pesos, “lo que va a provocar que en 2026 el departamento tenga 111 millones de pesos para invertir en ese fondo”, comentó el funcionario. “Estamos hablando de la obra de ingreso a Juan Lacaze, que está muy próxima a ser adjudicada y demanda una inversión de varios millones de dólares, que se va a empezar a ejecutar en el corto plazo”, destacó.

Asimismo, esas partidas también contemplan la realización de caminería rural, así como de “doble riego bituminoso del camino que une Rosario y Barker, que está próxima también a ser ejecutada”. “Es una obra de mucha importancia en materia de caminería rural, que vamos a financiar conjuntamente con los recursos que administramos para todos los municipios de Colonia”.

Además, Arenas destacó que en 2026 se implementará el Fondo de Inversiones Estratégicas, compuesto por 80 millones de dólares, para la realización de obras en las distintas intendnecias del país.

Por otro lado, Arenas destacó que la OPP firmó un convenio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República “para la identificación de proyectos e iniciativas prioritarias en todas las intendencias del país” y que “también este año que vamos a empezar los planes viales departamentales, que vamos a llevar adelante con las intendencias para priorizar los caminos rurales que deberían ser intervenidos en el corto plazo”.