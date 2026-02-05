Este sábado a las 17.30 el Frente Amplio celebrará el 55° aniversario de su fundación en un acto que se desarrollará en Juan Lacaze, departamento de Colonia. El lugar elegido para los festejos es el Espacio Público Integrador (EPI), ubicado en el centro de la ciudad, lindero a la exfábrica textil Campomar y Soulas.

Autoridades locales de la coalición de izquierda esperan la presencia de varios integrantes del gobierno nacional, así como de legisladores y dirigentes de todas partes del país.

En diálogo con la diaria, Silvia Chauvie, presidenta del comité de base de Juan Lacaze, denominado El Bastión, dijo que se eligió Juan Lacaze para la realización de este acto porque “es un lugar histórico del Frente Amplio, con una fuerte militancia frenteamplista que ha quedado marcada en las últimas elecciones nacionales”.

“En años anteriores se ha elegido ir a localidades del este del país, como La Paloma o Piriápolis, pero este año se confirmó la venida para nuestra ciudad, y eso nos pone muy contentos”, señaló la dirigente local.

Chauvie dijo que se espera que vengan “compañeros militantes de Montevideo”, y además indicó que ya hay ómnibus confirmados de San José, Fray Bentos, localidades de Soriano y de varias ciudades del departamento de Colonia.

“Nosotros estamos preparados para un gran acto y vamos a ponerle toda la fuerza, como siempre lo hemos hecho por este partido”, afirmó Chauvie.

Los oradores de este acto serán Chauvie, el alcalde sabalero Darío Brugman y el presidente del FA, Fernando Pereira.

Con relación a los espectáculos musicales, estará el grupo Milongas Extremas y Plena Dance.