Varios grupos de teatro y actores colonienses galardonados con los Premios Florencio 2025 se presentan de forma gratuita en el teatro Uamá de Carmelo, en una iniciativa de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia que también se llevó a cabo en la capital de ese departamento hace pocas semanas.

Gracias a esta movida, las obras Vitalicios, Te debía una margarita, La bailarina de Maguncia y El juego de la copa se presentan de manera gratuita a las 21.00 en el citado centro cultural. La entrada será libre y gratuita, con invitaciones disponibles en la boletería del teatro Uamá o a través de RedTickets.

Las obras

El juego de la copa

El viernes 20 se presentará El juego de la copa, obra del Grupo de Teatro de Biblioteca Varela de Rosario, que ganó el premio a la mejor interpretación de un elenco del interior en Montevideo. Escrita por Daniel Salomone, esta obra fue dirigida por Martín Cabrera e interpretada por Rosa Falcón, Alan Brun, Eduardo Barnetche y María Eugenia Cabrera.

Te debía una margarita

El sábado 21 es el turno para Te debía una margarita, escrita por Sandra Escames, dirigida por Andrés Leal y Mariné Guerrero. La obra es un homenaje a la vida de Mauricio Rosencof, escritor, dramaturgo, poeta y periodista uruguayo, que estuvo detenido más de 12 años durante la dictadura cívico militar y fue uno de los referentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Cabrera interpreta a Rosencof y, gracias a esta actuación, obtuvo el premio Florencio a mejor actor. Esta obra cuenta con la participación de integrantes del grupo de teatro Biblioteca Rodó de Juan Lacaze, junto con artistas de Montevideo. Además, recibió el premio a mejor texto de autor nacional.

Vitalicios

El viernes 27 la obra del grupo de teatro Biblioteca Rodó de Juan Lacaze abre el ciclo de presentaciones. Esta pieza teatral alcanzó el premio a mejor espectáculo de la Bienal de Teatros del Interior. Escrita por José Sanchís Sinisterra, está dirigida por Andrés Leal e interpretada por Rubén Cortizo, María Eleonora Pérez, Eliana Gopar e Inés Spuntone. Además, Leal se llevó el premio a mejor director.

La bailarina de Maguncia

El sábado 28 será el turno de La bailarina de Maguncia, espectáculo llevado adelante por el Grupo de Teatro de Cardona, en el que la actriz Sari Cartagena de Florencio Sánchez se llevó el premio a mejor actriz del interior. Esta obra de Sandra Massera, dirigida por Nelson Castillo, contó con la actuación de Ignacio Ortiz y la mencionada actriz.