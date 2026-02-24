En la sesión desarrollada este lunes, la Junta de Colonia no aprobó las modificaciones al contrato plan de +Colonia que envió el ejecutivo comunal tendiente a otorgar una nueva financiación para la deuda que esa empresa mantiene con la administración departamental por “contraprestaciones por concepto de retorno de valorizaciones” de las tierras en las que se desarrolla ese emprendimiento.

Esa deuda asciende a 1,7 millones de dólares y debió ser cancelada a fines del año pasado. La propuesta enviada la junta coloniense posponía hasta 2030 el pago de esas obligaciones mediante cuotas anuales.

Tanto la bancada del Partido Nacional (PN) y Partido Colorado (PC), así como la mayoría de los ediles del Frente Amplio (FA), votaron para que el proyecto vuelva al ejecutivo, con el objetivo de que se incorporen las sugerencias realizadas por las comisiones de Hacienda y de Legislación en relación a la aplicación de moras automáticas, multas e intereses mensuales, en caso de que la empresa vuelva a incumplir el pago.

En diálogo con la diaria, el edil del FA, Martín Collazo, dijo que en caso de que el ejecutivo liderado por el intendente Guillermo Rodríguez (PN) acepte estas modificaciones “estaríamos dispuestos a acompañar el proyecto”.

No obstante, el edil señaló que “el proyecto” de refinanción “no es lo que nosotros queremos, ni tampoco es lo que haríamos; desde nuestra concepción y desde esta banca sigo pensando lo que manifesté cuando el intendente se presentó en la junta en diciembre del año pasado: ante el incumplimiento se debió intimar a la empresa”.

En esa línea, dijo que “renegociar per se no está mal”. Para Collazo, “lo ideal hubiera sido renegociar en otros términos e incorporar los recargos por mora y los intereses” por los incumplimientos de la empresa. Sin embargo, la intendencia “no intimó judicialmente por los incumplimientos de la empresa y tampoco incorpora recargos ni intereses, y elige un camino que naturalmente no es el ideal”, consideró el edil.

Si eventualmente la bancada del FA acompaña este proyecto, “es obligado por las circunstancias y como forma de salvar una serie de errores en los que incurrieron tanto los desarrolladores como la intendencia”, expresó Collazo.

El edil frenteamplista afirmó que “esta es la forma que tenemos de que efectivamente en algún momento los empresarios de +Colonia efectúen el pago y que no se perpetúe el incumplimiento, dado que la comuna no recorrerá el camino que nosotros queremos que recorra”. Así las cosas, “podemos garantizar de que el patrimonio de los colonienses sea defendido” y, “por lo menos, más tarde o más temprano, se cobre lo que realmente se debió abonar”.

Se aguarda que el ejecutivo coloniense incorpore las sugerencias realizadas por el deliberativo comunal, y lo devuelva para que sea aprobado.