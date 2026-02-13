Este miércoles, en el Juzgado de Rosario, se llevó a cabo una audiencia en el marco de la investigación por la muerte de Matías Presa, un joven trabajador y estudiante de 19 años que falleció tras haber protagonizado un siniestro de tránsito ocurrido mientras huía de una persecución que le había iniciado un móvil policial en la madrugada del 11 de octubre del pasado año en Nueva Helvecia.

Según informó Radio del Oeste, la solicitud fue promovida por la defensa de la familia de la víctima, a cargo del abogado Enrique Erramouspe, y tramitada ante el fiscal de Rosario, Hugo Pereira. En la audiencia realizada esta semana, la jueza María Inés Núñez impuso la prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto con los familiares del joven, así como la prohibición de salir del país, con cierre de fronteras, por el plazo de 180 días a los tres efectivos policiales que desarrollaron esa persecución. La defensa de los funcionarios policiales apeló dicha resolución.

Según la defensa de la familia del joven, los funcionarios habrían participado en una persecución que “ no tendría justificación y se habría desarrollado a velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora dentro de la planta urbana de Nueva Helvecia”, según expresó Erramouspe en entrevista realizda por la citada emisora. Presa falleció días después del siniestro, mientras permanecía internado en un sanatorio particular.

Para Erramouspe, “existe una marcada responsabilidad” en el deceso del joven por parte de los funcionarios policiales que protagonizaron la persecución. El abogado recordó que el joven se encontraba junto a otros amigos en el bulevar Batlle y Ordóñez de esa localidad, que su moto “se encontraba en regla”, y que cuando arribó personal policial, Presa resolvió una rauda huida de lugar, lo cual derivó en la fatídica persecución.

En relación a la atención médica recibida por el joven en el lugar del siniestro, Erramouspe expresó a Radio del Oeste que “existió una omisión de asistencia por parte del personal de la emergencia móvil”, ya que “fue atendido un funcionario policial con una lesión en una pierna”, mientras que Matías Presa, en estado crítico, “no recibió atención primaria pese a presentar riesgo de vida”.

Para la defensa del joven en este caso podrían configurarse varios delitos, “entre ellos homicidio doloso a título de dolo eventual, falsificación de documento público y encubrimiento”.

Radio del Oeste infomró que la justicia también analiza el accionar del personal médico interviniente, ante la eventual configuración de un presunto delito de omisión de asistencia.