Este jueves se realizó en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento la presentación de la nueva integración del Consejo Ejecutivo Honorario (CEH) de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento.

El Consejo funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, bajo la dependencia de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, y tiene como cometido proyectar y ejecutar obras de preservación y reconstrucción de la antigua Colonia del Sacramento. El ámbito de trabajo de ese organismo abarca el Barrio Histórico, la Capilla San Benito, la Plaza de Toros del Real de San Carlos, la Calera de las Huérfanas, la Estancia y Oratorio de Juan de Narbona, así como otros sitios y monumentos históricos del departamento que posean valor testimonial y patrimonial.

El casco antiguo de Colonia del Sacramento fue inscripto en la lista de sitios declarados patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco en 1995, y desde entonces la gestión del lugar debe seguir lineamientos de ese organismo en materia de preservaciones de los bienes que allí se encuentran.

No obstante, la preocupación de los colonienses por la conservación de los bienes patrimoniales legados por los primeros habitantes de Colonia del Sacramento se remonta a finales de la década de 1960 —incluso previo a la instrumentación de la ley que dio paso a la creación de la Comisión Nacional de Patrimonio—, cuando se creó el Consejo Honorario de la Reconstrucción de Obras de la Antigua Colonia del Sacramento, donde desplegaron su labor los arquitectos Miguel Ángel Odriozola Odriozola, Antonio Cravotto y el profesor Fernando Assuncao, entre otros.

Desde entonces ha existido una especie de doble gestión sobre lo que acontece en ese sitio. Actualmente, por un lado está el CEH, creado por ley para gestionar el Barrio Histórico y, por otro lado, se encuentra la Intendencia de Colonia, que administra todo lo que acontece a nivel departamental y es quien dispone las medidas de tránsito, urbanas, entre otras.

Los miembros del CEH, que provienen de distintos ámbitos de la comunidad vinculados a ese sitio patrimonial, son nombrados por el Ministerio de Educación y Cultura. El arquitecto Jorge Assandri, que lleva varios períodos en ese cuerpo, fue designado nuevamente presidente del mismo por parte de las actuales autoridades nacionales.

La actividad contó con la presencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; y la participación de la subsecretaria Gabriela Verde; el director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; y el presidente del Consejo Ejecutivo Honorario, Jorge Assandri, entre otros. .

En diálogo con medios locales, Mahía destacó que la nueva integración de esa comisión tendrá la responsabilidad de “articular con los gobiernos nacional y departamental” y “fijar desafíos que permitan articular el patrimonio con el desarrollo, el turismo y el ambiente, que son tensiones que siempre existen”.

En tanto, Assandri expresó que entre las metas que tendrá la nueva integración de ese organismo aparece el abordaje “del polígono insular”, compuesto por la Isla San Gabriel y otras seis islas, que “son parte del área de influencia del Barrio Histórico”, sobre el cual se ha iniciado el trámite de designación patrimonial en Unesco. Assandri dijo, además de la búsqueda de declaración de patrimonio por parte de Unesco, también se promoverá “el disfrute desde el punto de vista turístico” de esos lugares.

Además, entre los desafíos inmediatos que debe enfrentar esa comisión, aparece el desarrollo de obras en la Basílica del Santísimo Sacramento tendientes a impermeabilizar la bóveda de la misma.

En los próximos meses “se iniciarán obras con los fondos obtenidos hasta ahora mediante donaciones”, mientras se aguarda la culminación de un trámite para obtener recursos por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.