Vista desde el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento a la isla San Gabriel (archivo, abril de 2023).

Ubicada frente a la costa de Colonia del Sacramento, la isla San Gabriel es una zona patrimonial protegida e integra la lista de sitios considerados Monumento Histórico.

En 1989, la Sociedad Ecológica San Gabriel se preocupó por proteger la isla. En 1995, al declararse Colonia del Sacramento Patrimonio de la Humanidad, la isla fue declarada Parque Nacional y Área Natural Protegida. Desde 2005 la bahía de Colonia y las siete islas que comprende integran una zona patrimonial protegida. La isla San Gabriel, al igual que la Farallón, fue declarada Monumento Histórico.

En la isla funcionó un muelle que permitía el arribo de personas en embarcaciones, algo que no se hace desde hace muchos años, al menos en forma regular. No obstante, es posible acceder en lanchas de bajo calado o en kayaks o canoas.

Varios organismos públicos trabajan en un proyecto de plan de manejo patrimonial de ese sitio, según lo anunció esta semana Cristian Pos, director nacional de Turismo del Ministerio de Turismo (Mintur), en una conferencia en Colonia del Sacramento.

Mediante un acuerdo entre el Ministerio de Turismo, la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Consejo Honorario de la Antigua Colonia del Sacramento, la Comisión de Patrimonio Histórico y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, “se está elaborando una proyecto de plan de manejo patrimonial natural y cultural de la isla San Gabriel, con la posibilidad de adecuación del muelle y de establecer pasarelas de sendero”, detalló Pos.

El funcionario advirtió que “es un bien patrimonial, por lo cual hay que tener mucho respeto a la hora de realizar intervenciones”, y destacó la importancia de llegar a “acuerdos entre las instituciones públicas y privadas de Colonia sobre cómo manejarlas”.

Además, el Mintur, en acuerdo con la comuna coloniense y otras instituciones públicas, también proyecta inversiones en las ruinas de la antigua capilla de la Concepción, ubicadas debajo del faro del Barrio Histórico, así como en la refacción de la bóveda de la Basílica del Santísimo Sacramento, a la que esa secretaría de Estado destinará 1,2 millones de pesos.

“El Mintur está cumpliendo con la idea de trabajar fuerte en políticas de patrimonio natural y cultural”, destacó Pos.