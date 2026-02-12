Entre el viernes 12 y el lunes 16, se desarrollarán los festejos de carnaval en Rosario.
Las actividades, organizadas por la comisión de Cultura de ese municipio, se desarrollarán en el escenario ubicado en la plaza Benito Herosa a partir de las 20.30.
Programación:
Viernes 13: Fórmula de Amor, Diego Álvarez y Los Nómades, Sebastián Olivera. En el cierre, actuará la murga Mandala por Encomienda.
Sábado 14: Aquella Banda, Dupla del Sabor, Cenicienta Show, Los Brillantes NG. El cierre estará a cargo de la murga Falta y Resto.
Domingo 15: Jornada del tradicional Gran Corso y el Entierro de Carnaval. En el escenario actuarán Nova Samba y la murga Mi Vieja Mula.
Lunes 16: Postales, Andy Perrone, Kumbiaracha y La Penúltima.